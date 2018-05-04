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Встреча делегации Узбекистана с узбекистанскими студентами учащихся в Москве

Молодые и предприимчивые: кого растят бизнес-инкубаторы

Foto, Тошкенбой Абдуллаев
Общество
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Тема:
Узбекско-российские отношения (32)
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В конце апреля в Россию с рабочим визитом приезжала представительная делегация Союза молодежи Узбекистана во главе с зампредом центрального совета Союза Камолиддином Бекназаровым.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В интервью Sputnik Узбекистан он рассказал о будущем бизнес-инкубаторе, который будет создан совместно с РСМ.

— Камолиддин Турсунпулатович, какие новые планы и идеи вы везете из России?

Заключение сделки
© Pixabay / antonin77
В Узбекистане откроется первый узбекско-российский бизнес-инкубатор
На II Узбекско-Российском молодежном форуме в феврале 2018 года в Ташкенте мы договорились с руководством Российского союза молодежи о регулярных встречах. Очередная такая встреча состоялась теперь в Москве. Кроме того, узбекская делегация участвовала в III Международном туристическом форуме-выставке "Отдых на Волге" в Ульяновске.

— Какие вопросы удалось обсудить с коллегами из Российского союза молодежи?

— Мы обсудили планы, связанные с запуском Российско-Узбекского молодежного бизнес-инкубатора и Российско-Узбекского центра молодежного туризма. Также мы согласовали "дорожную карту" по проведению III Российско-Узбекского молодежного форума.

— Интерес к сотрудничеству в сфере предпринимательства сегодня велик. Расскажите нам о запуске Российско-Узбекского молодежного бизнес-инкубатора — как он будет работать, кого там будут выращивать.

— Мы детально обсудили с руководством Российского союза молодежи положение о Российско-Узбекском молодежном бизнес-инкубаторе. И сообща решили, что участие в первом бизнес-инкубаторе примут 20 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, которые пройдут национальный конкурсный отбор в своих странах.
Работа бизнес-инкубатора пройдет в два этапа: сначала участники проведут 14 дней в России. На базе Белгородского государственного университета их ждут насыщенная образовательная программа, выступления экспертов, а также посещение профильных предприятий и производств для налаживания деловых знакомств. По итогам программы участники получат свидетельства о повышении квалификации.

Бекназаров: в поддержке молодых бизнесменов Узбекистан достиг многого
© Sputnik . /Рамиз Бахтияров
Бекназаров рассказал, как Узбекистан растит успешных бизнесменов
На втором этапе молодые предприниматели отправятся в Ташкент, где смогут получить дополнительный опыт в ведении международного бизнеса.
Я уверен, что в результате этой работы появятся успешные совместные бизнес-проекты. Мы планируем уже в 2019 году расширить сеть бизнес-инкубаторов на территории двух стран для вовлечения большего количества молодых предпринимателей.

— Вы упомянули о проведении III Российско-узбекского молодежного форума, по каким направлениям будет проходить его работа?

— Третий форум совместно с коллегами из РСМ мы планируем провести в России уже через несколько месяцев. Мы определили несколько основных направлений, по которым состоится его работа: молодежная политика, общественная дипломатия, молодежное предпринимательство и СМИ. Нам важно, чтобы по итогам форума были сформулированы конкретные предложения по системному сотрудничеству в этих направлениях.

— Каким вы для себя представляете сотрудничество между молодежью России и Узбекистана через 5 лет?

— Я уверен в том, что начатое в 2017 году взаимодействие между Российским союзом молодежи и Союзом молодежи Узбекистана помогает стратегическому сотрудничеству наших стран. Молодежь должна учиться понимать культуру друг друга, развивать совместные проекты и программы для строительства долгосрочных дружественных отношений между Узбекистаном и Россией. А мы будем стараться увеличивать количество программ, в которых смогут участвовать более двух стран.

Тема:
Узбекско-российские отношения (32)

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Теги:
молодежь, Союз молодежи Узбекистана, Узбекистан, Россия



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