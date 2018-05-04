У узбекских таможенников появится свой флаг и опознавательный знак

Напомним, что в Узбекистане 1 июля 2018 года заработает абсолютно новая система таможенного контроля, основанная на общепринятых международных нормах и стандартах.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Органы государственной таможенной службы в ближайшее время могут получить собственный флаг и опознавательный знак, сообщает корреспондент Sputnik.

Образцы этих символов были на днях представлены Государственным таможенным комитетом Узбекистана на портале нормативно-правовых актов.

Государственный таможенный комитет Узбекистана Опознавательный знак Таможенной службы Узбекистана

Флаг органов Государственной таможенной службы представляет собой прямоугольное полотнище насыщенного зеленого цвета, символизирующего процветание и стабильность. В его центре изображен специальный опознавательный знак — серебристый круг с кольцевой полосой насыщенного зеленого цвета по краю.

В центре круга изображен треугольный, вытянутый книзу щит с вырезанными верхними углами, символизирующий защиту экономических интересов и обеспечение экономической безопасности Узбекистана.

Государственный таможенный комитет Узбекистана Флаг Таможенной службы Узбекистана

В центре щита — государственный герб, от каемки щита растянуты прямые линии, стилизованные под лучи солнца. За щитом изображены два крылатых жезла, обвитые двумя змеями (жезлы Меркурия), установленные по диагонали острием вниз, серебристого цвета.

Жезл Меркурия символизирует торговлю, изобилие, острый разум, красноречие и прилежание в труде, а также мирное разрешение споров. За щитом в центре изображена симметрично развевающаяся в стороны лента государственного флага.

Напомним, что в Узбекистане 1 июля 2018 года заработает абсолютно новая система таможенного контроля, основанная на общепринятых международных нормах и стандартах.

Долой волокиту: в Узбекистане появится новая система таможенного контроля

Кроме того, глава государства поручил председателю Государственного таможенного комитета создать принципиально новую систему отбора и расстановки кадров, нацеленную на привлечение всесторонне развитой и патриотически настроенной молодежи, обладающей высокими профессиональными навыками и морально-нравственными качествами.