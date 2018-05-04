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Ветеран войны

Ветераны из Узбекистана приедут в Петербург на празднование Дня Победы

© Flickr / Arian Zwegers
Общество
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (95)
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В День Победы ветераны приглашены на парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа на Дворцовой площади.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Ветераны-соотечественники — участники обороны Ленинграда и жители блокадного города, проживающие за рубежом, — приедут в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает городской комитет по внешним связям.

Всего на празднование приедут около 93 человек из 23 стран, среди них: Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан.

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Также впервые посетят мероприятия активисты молодежно-патриотического крыла соотечественников за рубежом.

Восьмого мая ветераны-соотечественники и молодежь примут участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, а также посетят концерт в БКЗ "Октябрьский".

В День Победы ветераны приглашены на парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа на Дворцовой площади. Вечером для них будет организован торжественный вечер. В программе — концерт с исполнением военных, русских народных и советских эстрадных песен. В ходе вечера каждому ветерану и блокаднику будут вручены памятные подарки.

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Для гостей также предусмотрена дополнительная культурная программа: обзорная экскурсия по городу и экскурсии в новые музейные площадки Санкт-Петербурга — исторический парк "Россия — моя история" и Музей железных дорог России.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (95)

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Теги:
ветеран, День Победы, Узбекистан



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