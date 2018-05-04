В Узбекистане запустили электронную систему регистрации и получения прописки

Электронная система также будет отвечать за выдачу биометрических паспортов, рассмотрение и оформление документов для выезда за границу.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Министерство внутренних дел с 1 мая запустило в пилотном режиме электронную систему, обеспечивающую упрощенную процедуру оказания государственных услуг в паспортно-визовой сфере, сообщает корреспондент Sputnik.

Сегодня система способна оказывать лишь часть заявленных ранее услуг. Это оформление учета по месту пребывания, а также предоставлению адресно-справочной информации в Ташкенте.

При этом в постановлении президента, утвержденном в июле прошлого года, предусматривалось, что она, помимо уже запущенных услуг, будет отвечать также за выдачу биометрических паспортов, рассмотрение и оформление документов для выезда за границу, получение постоянной и временной прописки.

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"Так как система запущена в тестовом режиме при выявлении технических неполадок или ошибок, а также наличии предложений по ее улучшению, просим направлять информацию об этом в Единый портал интерактивных государственных услуг или на электронную почту Главного управления миграции и оформления гражданства", — отметили в МВД.

Напомним, что июльское постановление президента также предусматривало поэтапное оснащение районных и городских подразделений миграции и оформления гражданства оборудованием и программным обеспечением для электронного регулирования приема граждан по вопросам паспортной системы.

В Ташкенте с 1 ноября стартует пилотный проект по выдаче национальных ID-карт. Она будет содержать единый номер идентификации каждого гражданина страны, его персональные данные для установления личности при получении государственных услуг.

При этом с 1 января 2019 года в стране отменяется практика обязательной выдачи разрешения (стикера) на выезд за границу для граждан республики и вводятся в действие заграничные паспорта.

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Несмотря на это граждане Узбекистана до 1 января 2021 года смогут выезжать по действующим биометрическим паспортам образца 2011 года в страны, с которыми установлен безвизовый режим. Это Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова, Россия, Украина и Грузия.