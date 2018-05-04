В Красноярском крае уроженец Узбекистана 16 лет прожил без паспорта

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Уроженец Узбекистана получил паспорт Российской Федерации спустя 16 лет после потери старого документа, передает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Как рассказал мужчина в полиции, в 28 лет он приехал в город Канск из Узбекистана с паспортом СССР, но через два года документ потерял, также было утеряно свидетельство о рождении.

© Sputnik / Марина Маковецкая В Астраханской области сняли с поезда таджикистанца с советским паспортом‍

С помощью правоохранителей мужчине удалось связаться с родственниками из РУ, которые помогли ему повторно оформить свидетельство о рождении.

После этого выходец из Узбекистана собрал пакет необходимых документов и принял присягу гражданина РФ.

Ранее в Астраханской области сняли с поезда 58-летнего таджикистанца с советским паспортом.

Выяснилось, что гражданин Таджикистана все годы со времени распада СССР жил с советским паспортом. Он узнал о том, что документ считается недействительным, лишь когда решил посетить родину.