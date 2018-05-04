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Мемориальный комплекс Братские могилы в Ташкенте

Сотрудники "Узбекистон хаво йуллари" посетили могилы ветеранов

Общество
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (97)
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Молодежь и ветераны авиакомпании возложили цветы к могилам участников войны на Боткинском кладбище и кладбище Чигатай в Ташкенте, посетили мемориальный комплекс "Братские могилы".

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Сотрудники национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" в преддверии Дня памяти и почестей 9 Мая посетили места захоронений заслуженных работников гражданской авиации, участников Второй мировой войны, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Молодежь и ветераны авиакомпании возложили цветы к могилам участников войны на Боткинском кладбище и кладбище Чигатай в Ташкенте, посетили мемориальный комплекс "Братские могилы".

"Это малая часть той признательности и благодарности, которую мы можем выразить ветеранам — тем, кого уже нет рядом с нами. Память о них всегда будет жить в наших сердцах. Мы гордимся подвигом своих дедов и прадедов и вдохновляемся примером их героизма и беззаветного служения своей стране и народу", — сказал лидер Союза молодежи авиакомпании Сардор Касимов.

Он добавил, что нынешнее поколение в неоплатном долгу перед ветеранами за тот вклад в будущее, благодаря которому сейчас молодежь живет в мире и благополучии.

Ранее сообщалось, что правительство Узбекистана выделит ветеранам Второй мировой войны сертификаты на оплату коммунальных услуг.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (97)
Теги:
Узбекистон хаво йуллари, Ветераны



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