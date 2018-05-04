"Железный генерал": жизненный путь Сабира Рахимова

Памятник гвардии генерал-майору Сабиру Рахимову вернут на старое место, на площадь перед хокимиятом Ташкента в Алмазарском районе.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik, Антон Курилкин. Sputnik Узбекистан вспоминает жизненный и боевой путь "железного генерала" Сабира Рахимова.

Тайна рождения

Будущий Герой Советского Союза родился в смешанной семье: его отцом был казах, матерью — узбечка. Точное место рождения не установлено: по одним данным, он родился в Ташкенте, по другим — в селе Кокибели Казыгуртского района Южно-Казахстанской области. Расхождение есть и в дате рождения — по одним источникам, Рахимов родился 1 января 1902 года, по другим, — 25 января.

В восемь лет мальчик потерял отца, и его мать переехала жить к брату Рахиму в Ташкентскую область. Маленькому Сабиру, которого прозвали "Сабир-казах", пришлось много работать и какое-то время даже пожить в приюте.

Начало военного пути

В двадцать лет, в 1922 году, Сабир Рахимов вступил в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Окончив в 1925 году Бакинскую объединенную военную школу, молодого командира отправляют служить в Туркестанский военный округ.

В первые годы Рахимов командовал кавалерийскими подразделениями, участвовал в боях с басмачами и был несколько раз ранен. За храбрость на полях сражений в 1926 году он получил свой первый орден.

Во время чисток в Красной Армии в 1938 году Рахимова уволили, но в 1940 году восстановили в рядах вооруженных сил и направили в Западный особый военный округ.

© Sputnik / Генерал-майор Сабир Умарович Рахимов, погибший под Гданьском 26 марта 1945 года. Фотография из альбома С.Рахимова.

Великую Отечественную войну майор Рахимов встретил заместителем командира мотострелкового полка. Летом 1941-го Рахимов сражался на Западном фронте, в Беларуси и на Смоленщине, где и был ранен.

После госпиталя Рахимов отправился на Южный фронт, где получил под свое командование 1149-й стрелковый полк 353-й стрелковой дивизии.

"В боях под селением Большие Салы мужественно руководил полком, своим примером увлекал бойцов в бой, нанося противнику большие потери. В бою за Ростов 28 и 29 ноября сумел организовать бой, и его полк первым овладел Ростовом и вышел в район Каменоломня… Товарищ Рахимов достоит правительственной награды Орденом Красное Знамя", — такое краткое изложение личного боевого подвига приводится в наградном листе Рахимова за декабрь 1941 года.

В январе 1942 Рахимов снова был ранен и контужен, а на фронт он вернулся только в мае.

Службу он продолжил уже в ранге заместителя командира 395-й стрелковой дивизии 56-й армии. Тяжелым летом сорок второго, когда Вермахт теснил Красную Армию к Волге, Рахимов был в гуще событий, участвовал в обороне Северного Кавказа и не пускал со своей дивизией немцев к стратегически важной для захватчиков кавказской нефти.

Уже в сентябре Рахимов получил под свое командование дивизию. Осенью 42-я дивизия защищает Туапсе, не позволяя немцам выйти к Черному морю и прорваться на Кавказ.

Самым тяжелым днем тех боев для дивизии Рахимова выдалось 23 сентября — противник бросил против нее, после артподготовки и налета 75 самолетов, три с половиной полка пехоты при поддержке 5 танков, 11 танкеток и бронемашин. Бойцы Рахимова отразили все атаки и удержали позиции.

Боевой генерал

В марте 1943 года Рахимову присвоили звание генерал-майора и отозвали в Москву для учебы в Военной академии.

Достаточный быстрый рост — от майора до генерала объясняется личными качествами офицера. В наградных листах приводится следующая характеристика:

"Волевой, грамотный, растущий товарищ. С начала войны был на фронте против гитлеровских захватчиков, был ранен, и после выздоровления направлен командиром полка в 353 стрелковую дивизию. За время командования полком с работой вполне справился… Тов. Рахимов умеет организовать взаимодействие всех родов войск и направить все на выполнение боевой задачи".

Сайт "Память народа" Наградной лист генерал-майора Сабира Рахимова

В середине ноября 1944 года, после окончания обучения, генерал-майор Рахимов вернулся на фронт и получил под свое командование 37-ю гвардейскую стрелковую дивизию, которая сражается в Восточной Пруссии.

Генерал-майор Сабир Рахимов (в центре) и командующий артиллерией полковник Руденко разрабатывают план операции на подходах к городу Грудзендзу. Слева - адъютант генерала Леонид Юсупов. Фото 1945 года. © Sputnik / Н. Репин

Командир 37-й гвардейской дивизии генерал-майор Сабир Рахимов на рекогносцировке местности перед наступлением. Рахимов погиб 26 марта 1945 года. © Sputnik / Юсупов

Генерал-майор Сабир Умар-оглы Рахимов (слева) в Польше 1945 год. Рахимов в одном из боев был смертельно ранен осколком снаряда в голову и скончался в госпитале 26 марта 1945 года. © Sputnik / Юсупов 1 / 3 © Sputnik / Н. Репин Генерал-майор Сабир Рахимов (в центре) и командующий артиллерией полковник Руденко разрабатывают план операции на подходах к городу Грудзендзу. Слева - адъютант генерала Леонид Юсупов. Фото 1945 года.

Гвардейцы отличились при штурме города-крепости Грауденц, которую обороняло девять тысяч бойцов. Прорвав мощным ударом укрепления на подступах к городу, в уличных сражениях бойцы Рахимова стянули на себя все силы вражеского гарнизона, позволив другим частям Красной Армии нанести фланговые удары по врагу.

"Высокий, с южным загаром на скуластом длинном лице, с тяжелым подбородком и коротким широким носом, генерал-майор Сабир Умар-улы Рахимов коротко, но очень точно доложил о состоянии дивизии. В его докладе сквозили меткие характеристики некоторых командиров, и это свидетельствовало о том, что генерал часто бывает в частях и подразделениях, хорошо знает своих подчиненных", — так охарактеризовал Рахимова генерал армии Иван Федюнинский.

Дивизия Рахимова первой ворвалась на улицы Данцига. Доходило до того, что генерал-майор лично возглавлял бой на самых напряженных участках. Это не единственный факт подобного героизма.

"За время наступательных действий дивизии показал себя смелым, решительным и мужественным генералом… Возглавляя действия 241 гв. стрелкового полка на главном направлении обеспечил продвижения части. Будучи в боевых порядках полка был ранен, но с поля боя не ушел, оставаясь до выполнения задачи", — говорится в наградном листе на имя Рахимова.

Сайт "Память народа" Наградной лист генерал-майора Сабира Рахимова

Однако смерть нашла генерала не в сражении, а на наблюдательном пункте дивизии — 26 марта 1945 года, за полтора месяца до Победы. Тяжелый снаряд, выпущенный с немецкого корабля, прямым попаданием разрушил наблюдательный пункт. Сабир Рахимов был смертельно ранен осколком в голову и не приходя в сознание скончался в госпитале.

Рахимовское наследие

Похоронили героя на малой родине, в Ташкенте, в парке имени Кафанова (бывший Александровский сквер — ред.). Спустя два десятка лет после гибели, гвардии генерал-майору Рахимову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Агентство "Фергана" Памятник генералу Рахимову вернут на площадь в Алмазарском районе

Жизни "железного генерала", как называл командира Иосиф Сталин, посвящено два художественных произведения — пьеса Камиля Яшена "Генерал Рахимов" и одноименный фильм, снятый в 1967 году на студии "Узбекфильм".

В 2010 году станцию метро в Ташкенте, носившую имя генерала, переименовали. Следом район столицы из Сабир-Рахимовского стал Алмазарским, а потом и памятник легендарному военачальнику перенесли в парк Гафура Гуляма. Спустя восемь лет монумент возвращается на прежнее место.