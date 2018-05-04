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Бессмертный полк прошел у мемориального комплекса Братские могилы

Быть или не быть: пройдет ли акция "Бессмертный полк" в Ташкенте

Sputnik / Стрингер
Общество
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (98)
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Власти узбекской столицы не нашли возможности и места для проведения памятной акции "Бессмертный полк" в День памяти и почестей. Организаторы предупреждают, что масштабного шествия не запланировано, но не исключают, что люди могут прийти с портретами своих родных по собственной инициативе.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Узбекистане в преддверии 9 мая снова стал самым обсуждаемым вопрос о том, пройдет ли официально акция "Бессмертный полк" в Ташкенте, которая приобрела по истине международный размах.

Особенно бурно на это отреагировали соцсети, где уже несколько дней подряд пишут, что акции быть и что она может пройти чуть ли не широким шествием по улицам города, как в России. Напомним, что в прошлом году власти Ташкента не дали официального согласия проведению этой акции из соображений безопасности. Однако общественность провела ее локально на территории мемориального комплекса "Братские могилы" по улице Волгоградской.

Народный артист СССР, сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения Бессмертный полк России Василий Лановой
© Sputnik / Александр Натрускин
Лановой: не во всех странах власти хотят видеть "Бессмертный полк"
Люди просто пришли сюда с портретами своих воевавших предков и в один момент, выстроившись в колонну, прошагали по аллее от главных ворот мемориального комплекса до монумента "Скорбящей матери" и обратно. Что будет в этом году с "Бессмертным полком" и получил ли он официальное одобрение властей, разбирались корреспонденты Sputnik Узбекистан.

Не хватит ресурсов

Как стало известно от источника, знакомого с ситуацией, массовое шествие "Бессмертного полка" по улицам города все-таки не состоится, хотя, судя многие были уверенны в обратном. Еще 19 апреля столичный хокимият на встрече с координаторами акции вынес свое окончательное решение по этому поводу.

Обосновывая свой вердикт, представители хокимията отметили, что в Ташкенте и без того запланировано множество мероприятий на 9 мая, в связи с чем даже будут перекрыты крупные центральные улицы. Все силы Главного управления внутренних дел столицы мэрия бросит на обеспечение порядка на этих мероприятиях, а дополнительных ресурсов уже просто не остается.

Два варианта

В свою очередь, координаторы акции в Узбекистане предложили два варианта проведения шествия. Либо организовать "Бессмертный полк" локально по уже имевшему место прошлогоднему сценарию, либо просто провести на территории того же комплекса выставку фронтовых фотографий.

Акция Бессмертный полк в Ташкенте
Sputnik
Помним и чтим: акция "Бессмертный полк" в Ташкенте все-таки состоялась
Однако, как отметил источник, в хокимияте сослались еще и на то, что в День памяти и почестей на "Братских могилах" запланирован ряд мероприятий с участием официальных лиц, которые будут возлагать цветы к Вечному огню. Во избежание неудобств, причиной которых может стать излишнее скопление людей на территории комплекса, проведение подобного формата мероприятий также невозможно, резюмировали представители местной власти.

Инсинуация и провокация

"Если кто-то сегодня и говорит о проведении акции в Ташкенте, то все это мягко говоря инсинуация, а по большому счету даже провокация. Официальное одобрение не получено, и поэтому всякие разговоры вокруг этого неправда", — подчеркнул собеседник.

Бессмертный полк в Ташкенте
Sputnik
В память о героях и во имя мира — "Бессмертный полк" в Ташкенте
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Однако при этом он не исключил возможности, что, как и в прошлом году, люди сами могут по зову сердца и из чувства благодарности собраться у Вечного огня в комплексе, чтобы еще раз вспомнить о погибших на войне. Ведь закон в стране, заметил источник, не запрещает прийти с фотографией родственника-фронтовика в парк и просто прогуляться по аллеям.

Отметим, что впервые акция "Бессмертный полк" прошла в Ташкенте в 2016 году. В 2017-м она уже приобрела более солидный размах, и в шествии по территории "Братских могил" приняли участие несколько тысяч человек.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (98)
Теги:
Хокимият, Ташкент, Ветераны



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