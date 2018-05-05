Узбекистан и Кыргызстан запускают автобусное сообщение

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан запускают международное автобусное сообщение, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Первой ласточкой станет автобусный маршрут Ташкент — Бишкек — Ташкент, открытие которого запланировано на 5 мая. Первый пилотный автобус отправится в путь в 17:30 с автовокзала "Ташкент". При этом регулярные рейсы начнут курсировать с 7 мая.
Протяженность маршрута составляет 601 километр, время в пути — 12 часов 40 минут. В расписании заложено по 30 минут на прохождение таможенного и пограничного контроля на постах "Гишт куприк" (Узбекистан) и "Жибек Жолы" (Казахстан), "Супатай Батыр" (Казахстан) и "Чалдовар" (Кыргызстан).
Стоимость проезда по маршруту составит 120 тысяч сумов или соответственно 1000 сомов. Автобусы по маршруту "Бишкек — Ташкент" будут отъезжать от Бишкекского восточного автовокзала.
Узбекский автоперевозчик будет эксплуатировать на маршруте автобусы "Фотон" (Китай), а кыргызская сторона — автобусы Yutong (Китай).
Ранее представители "Узавтотранса" сообщали, что Узбекистан и Кыргызстан прорабатывают вопросы по открытию четырех новых межгосударственных автобусных маршрутов: Ташкент — Бишкек, Фергана — Ош, Андижан — Ош и Ташкент — Иссык-Куль.
По данным Государственной пограничной службы Кыргызстана, сейчас КПП на границе двух государств пересекают до 12 тысяч человек в сутки при нормальной пропускной способности в семь тысяч.