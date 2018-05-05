Узбекистан и Кыргызстан запускают автобусное сообщение

Первой ласточкой станет автобусный маршрут Ташкент — Бишкек — Ташкент, открытие которого запланировано на 5 мая. При этом регулярные рейсы начнут курсировать с 7 мая.

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан запускают международное автобусное сообщение, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Первой ласточкой станет автобусный маршрут Ташкент — Бишкек — Ташкент, открытие которого запланировано на 5 мая. Первый пилотный автобус отправится в путь в 17:30 с автовокзала "Ташкент". При этом регулярные рейсы начнут курсировать с 7 мая.

"Со стороны Узбекистана рейсы будет выполнять перевозчик Mironshox Grand Trans, от Кыргызстана — "Транс Союз-Азия". Компании заключили договор о взаимном сотрудничестве, который включает работу по техническому осмотру автобусов и медицинскому осмотру водителей, а также охрану и мойку техники на территории Кыргызстана", — отметили в агентстве "Узавтотранс".

Протяженность маршрута составляет 601 километр, время в пути — 12 часов 40 минут. В расписании заложено по 30 минут на прохождение таможенного и пограничного контроля на постах "Гишт куприк" (Узбекистан) и "Жибек Жолы" (Казахстан), "Супатай Батыр" (Казахстан) и "Чалдовар" (Кыргызстан).

Стоимость проезда по маршруту составит 120 тысяч сумов или соответственно 1000 сомов. Автобусы по маршруту "Бишкек — Ташкент" будут отъезжать от Бишкекского восточного автовокзала.

Узбекский автоперевозчик будет эксплуатировать на маршруте автобусы "Фотон" (Китай), а кыргызская сторона — автобусы Yutong (Китай).

Ранее представители "Узавтотранса" сообщали, что Узбекистан и Кыргызстан прорабатывают вопросы по открытию четырех новых межгосударственных автобусных маршрутов: Ташкент — Бишкек, Фергана — Ош, Андижан — Ош и Ташкент — Иссык-Куль.

© Sputnik / Алексей Филиппов Новые маршруты для узбекских мигрантов заработают в ближайшее время

Напомним, что отношения Кыргызстана и Узбекистана активизировались в прошлом году после почти десятилетия заметного охлаждения. В 2017 году состоялось несколько визитов на высшем уровне, во время которых руководители двух государств достигли прорывных соглашений по активизации экономического сотрудничества.

По данным Государственной пограничной службы Кыргызстана, сейчас КПП на границе двух государств пересекают до 12 тысяч человек в сутки при нормальной пропускной способности в семь тысяч.