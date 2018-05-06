Молодежный парад в Ташкенте посвятили ветеранам

Военный оркестр, патриотические песни и поздравления – как чествовали ветеранов в столице Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. ГУВД и Совет Союза молодежи города Ташкента организовали и провели молодежный парад, посвятив его ветеранам Второй мировой войны.

© ИИББ Детский военный парад в Ташкенте

Мероприятие проходило на площади Амира Темура.

Под торжественные звуки марша в исполнении военного оркестра внесли Государственный флаг Республики Узбекистан. Затем был исполнен Государственный гимн Республики Узбекистан.

© Фото: ГУВД города Ташкента В Ташкенте прошел военный парад молодежи

Присутствовавшие на параде первые лица хокимията Ташкента, правоохранительных структур и силовых ведомств, общественных организаций и институтов гражданского общества обратились к ветеранам со словами благодарности за их неоценимый вклад в победу над фашизмом, самоотверженный труд в послевоенные годы.

© Фото: ГУВД города Ташкента В Ташкенте прошел военный парад молодежи

Юноши и девушки, в том числе, представляющие Ташкентский городской Совет Союза молодежи, исполнили стихи и песни на военно-патриотическую тематику.

Затем учащиеся школ, академических лицеев, а также детского дома милосердия торжественным маршем прошлись перед трибуной.

© Sputnik / Вклад узбекского народа в победу над фашизмом

Завершилось мероприятие концертом, подготовленным активистами Совета Союза молодежи столицы.

Отметим, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал распоряжения по достойному и масштабному празднованию Дня памяти и почестей в 2018 году. В настоящее время подготовка к нему идет полным ходом.

Стало известно, что правительство Республики Узбекистан выделит ветеранам Второй мировой войны сертификаты на оплату коммунальных услуг.

Кроме того, в республике ветеранам будут бесплатно выдавать продукты питания и одежду.