Молодежный парад в Ташкенте посвятили ветеранам

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. ГУВД и Совет Союза молодежи города Ташкента организовали и провели молодежный парад, посвятив его ветеранам Второй мировой войны.
Мероприятие проходило на площади Амира Темура.
Под торжественные звуки марша в исполнении военного оркестра внесли Государственный флаг Республики Узбекистан. Затем был исполнен Государственный гимн Республики Узбекистан.
Присутствовавшие на параде первые лица хокимията Ташкента, правоохранительных структур и силовых ведомств, общественных организаций и институтов гражданского общества обратились к ветеранам со словами благодарности за их неоценимый вклад в победу над фашизмом, самоотверженный труд в послевоенные годы.
Юноши и девушки, в том числе, представляющие Ташкентский городской Совет Союза молодежи, исполнили стихи и песни на военно-патриотическую тематику.
Затем учащиеся школ, академических лицеев, а также детского дома милосердия торжественным маршем прошлись перед трибуной.
Отметим, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал распоряжения по достойному и масштабному празднованию Дня памяти и почестей в 2018 году. В настоящее время подготовка к нему идет полным ходом.
Стало известно, что правительство Республики Узбекистан выделит ветеранам Второй мировой войны сертификаты на оплату коммунальных услуг.
Кроме того, в республике ветеранам будут бесплатно выдавать продукты питания и одежду.