Народные певцы-бахши получат льготный кредит для покупки жилья

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В детских школах музыки и искусства пяти областей страны появятся специальные классы по направлению творчества бахши и исполнения дастанов.
Как сообщает портал Nuz.uz, нововведение начнет действовать уже начиная с текущего, 2018/2019 учебного года.
Инициатива затронет школы музыки в Республике Каракалпакстан, Самаркандской, Сурхандарьинской, Хорезмской и Кашкадарьинской областях. Преподавать в спецклассах будут известные бахши.
"Дорожная карта" по дальнейшему развитию и совершенствованию творчества бахши и исполнения дастанов на 2018-2022 годы утверждена постановлением кабинета министров.
Талантливые исполнители будут отмечены и поощрены: за счет долгосрочных льготных ипотечных кредитов они смогут получить квартиры в многоэтажных домах.