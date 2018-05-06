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Фестиваль, архивное фото

Народные певцы-бахши получат льготный кредит для покупки жилья

© Госкомитет Узбекистана по развитию туризма
Общество
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Педагоги и бахши, вносящие достойный вклад в развитие своего искусства, а также наиболее талантливые молодые исполнители бахши и дастанов, могут претендовать на льготный кредит для покупки жилья.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В детских школах музыки и искусства пяти областей страны появятся специальные классы по направлению творчества бахши и исполнения дастанов.

Как сообщает портал Nuz.uz, нововведение начнет действовать уже начиная с текущего, 2018/2019 учебного года.

Инициатива затронет школы музыки в Республике Каракалпакстан, Самаркандской, Сурхандарьинской, Хорезмской и Кашкадарьинской областях. Преподавать в спецклассах будут известные бахши.

"Дорожная карта" по дальнейшему развитию и совершенствованию творчества бахши и исполнения дастанов на 2018-2022 годы утверждена постановлением кабинета министров.

Народные промыслы Узбекистана
© Sputnik / Валерий Левитин
Байсунская весна
Бахши будут участвовать в творческих встречах, телепередачах, международных смотрах-конкурсах, фестивалях, государственных мероприятиях и Днях культуры Узбекистана, проводимых за рубежом.

Талантливые исполнители будут отмечены и поощрены: за счет долгосрочных льготных ипотечных кредитов они смогут получить квартиры в многоэтажных домах.




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