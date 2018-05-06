В столице демонтирован монумент "Герб Ташкента"

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. 4 мая в Ташкенте был демонтирован один из современных памятников — "Герб Ташкента".

Он располагался на привокзальной площади.

В народе его называли "Памятником копейке".

Он стоял на месте другого знаменитого гранитного памятника 14 туркестанским комиссарам — это была одна из лучших работ скульптора Дмитрия Рябичева.

© Sputnik / Иосиф Будневич Памятник 14 туркестанским комиссарам.

В 1996 году памятник Туркестанским комиссарам на привокзальной площади Ташкента был демонтирован, а через некоторое время на его месте был поставлен другой памятник, не имеющий никакого отношения к Туркестанским комиссарам.

"Около 20 лет встречал гостей столицы этот несуразный монумент, и вот наконец-то справедливость восторжествовала", — говорится на странице Tashkent Retrospective в facebook.

Что теперь будет на месте демонтируемого монумента, пока неизвестно. Можно лишь предположить, что эта реконструкция связана с предстоящим праздником 9 мая.