Что предложили власти Ташкента вместо акции "Бессметный полк"

Власти узбекской столицы внимательно изучили предложенные организаторами варианты шествия, но из-за большого количества мероприятий 9 мая, а также из соображений безопасности и удобства для горожан предложили поздравить живущих в Ташкенте ветеранов, не устраивая многотысячных акций.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Столичные власти вместо проведения в Ташкенте акции "Бессмертный полк" предложили инициаторам проекта навестить и поздравить ветеранов, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Напомним, что хокимият Ташкента не нашел возможности и места для проведения 9 мая памятной акции "Бессмертный полк", в связи с чем не дал разрешения на организацию шествия в столице.

По словам одного из координаторов акции Амира Моллаха, взамен этого предложено навестить и поздравить живущих ветеранов в своей махалле или районе. В хокимияте считают, что это принесет им гораздо больше пользы и радости, чем уличные шествия с портретами. Также городские власти посоветовали организаторам записать видеоролик для телевидения, заключить договор с концертным залом и провести праздничный концерт.

В информационном сообщении, которое координаторы акции распространили в узбекских группах в социальных сетях, говорится, что письменный запрос с просьбой поддержать "Бессмертный полк" в Ташкенте был направлен в администрацию города еще 15 марта 2018 года.

"На следующий день к нам присоединились добровольцы с опытом проведения акции в других городах, вместе с которыми подготовлена детальная презентация со сравнительным анализом трех различных маршрутов в Ташкенте, подробными схемами построения и движения колонны, а также проектом программы мероприятий во время построения колонны и ее прибытия к Вечному огню", — сообщают координаторы.

В ходе телефонных разговоров исполнитель от хокимията сообщил инициативной группе, что в ближайшие дни состоится совещание рабочей группы по массовым мероприятиям, куда пригласят их представителей для проведения презентации.

"Кроме того, 2 апреля 2018 года благотворительным фондом "Ватан" направлено аналогичное обращение президенту Республику Узбекистан с приложением презентации и запросом одобрить проведение шествия "Бессмертный полк". 7 апреля получен письменный ответ, что предложение рассмотрено, принято к сведению и направлено в Министерство обороны, которое является рабочим органом по мероприятиям Дня памяти и почестей", — говорится в сообщении.

В тот же день инициаторы встретились с исполнителем от Минобороны, который ознакомился с проектом шествия на 9 мая. Он отметил, что в ближайшее время ожидается принятие правительственного решения касательно празднования, после чего координаторы смогут проработать свои дальнейшие шаги. Однако потом связь с исполнителем была потеряна.

Позже, 19 апреля, как следует из сообщения, инициативную группу в срочном порядке вызвали в хокимият на вышеупомянутое совещание, которое состоялось под председательством заместителя хокима Ш. Абрарова с участием представителей ГУВД и других ведомств.

"Хокимиятом поддержана наша инициативность по празднованию 9 мая и сообщено, что на этот день в Ташкенте запланировано большое количество праздничных мероприятий, на которых будут задействованы силы ГУВД для обеспечения безопасности, в связи с чем будет ограничено движение транспортных средств по ряду улиц. Учитывая все это, не представляется возможным перекрыть и выделить отдельную улицу для шествия и задействовать достаточное количество сотрудников милиции для обеспечения безопасности. Поэтому хокимият Ташкента не может дать разрешение на проведение шествия "Бессмертный полк" 9 мая", — сообщают координаторы.

В свою очередь предложенный вариант с их стороны организовать ограниченную акцию с фотографиями родственников на одной площадке — в мемориальном комплексе "Братские могилы", по аналогии с прошлым годом, столичные власти также отвергли. По мнению хокимията, столпотворение людей, усугубляемое неадекватным поведением отдельных молодых граждан, нецелесообразно и срывает проведение праздничных мероприятий.

"Так, в 2017 году дипломатический корпус не смог своевременно провести возложение цветов к Вечному огню на "Братских могилах" из-за присутствия большого количества народа, в связи с чем мероприятие пришлось перенести. Поэтому категорически запрещается организовывать какое-либо массовое мероприятие 9 мая 2018 года", — резюмировали местные власти.

Как заметил Амир Моллах, в рамках проведенного совещания координаторы проекта поинтересовались, могут ли граждане 9 мая в индивидуальном порядке, без организации массового мероприятия, при желании возложить цветы на "Братских могилах". На это со стороны представителя столичного хокимията был дан положительный ответ.