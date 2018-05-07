О чем базар: судьбу Сергелийской ярмарки будут решать после праздника

После праздничных мероприятий в этот район специально приедет новый хоким Ташкента, чтобы на месте разобраться в проблеме, волнующей как предпринимателей, так и местных жителей.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Будущее Сергелийской ярмарки, которая уже стала яблоком раздора между столичными властями с одной стороны, и предпринимателями, а также местными жителями с другой, будут решать после 9 мая.

Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В ноябре 2017 года на основании решения хокима начался поэтапный снос самой посещаемой ярмарки в Сергелийском районе. Сначала демонтажу подвергся дехканский рынок, обитатели которого переехали на базар, расположенный на массиве Сергели-6.

Продуманность этого решения уже тогда вызывала определенные сомнения, так как транспортная инфраструктура Сергели-6 не была подготовлена к такому пополнению. Проходящая рядом узкая дорога и так была постоянно перегружена из-за находящегося рядом Сергелийского автомобильного рынка. В выходные дни она по традиции превращается в одну большую пробку.

На втором этапе власти начали сносить торговые точки частных предпринимателей, при этом даже не удосужившись четко объяснить им, какая компенсация будет выплачена за снос магазинов и куда их в дальнейшем переведут. Естественно, такая позиция вызвала недовольство у представителей малого бизнеса, а также населения, мнением которого никто не поинтересовался.

В ближайшее время в этом деле, скорее всего, будет поставлена точка. После праздничных мероприятий, посвященных 9 мая, в этот район специально для разрешения ситуации приедет новый хоким Ташкента.

"Хоким Сергелийского района попросил хокима Ташкента приехать для изучения ситуации на месте. Там серьезный вопрос. Как проведем праздники, поедем, будем на месте решать", — отметил первый заместитель хокима по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Надиржон Максумов.

Остается надеяться, что власти в преддверии рассмотрения столь важного вопроса оповестят жильцов, представителей бизнеса и СМИ, чтобы провести по-настоящему открытый диалог и прийти к взаимоприемлемому решению.