11:31 07 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Узбекский рынок

О чем базар: судьбу Сергелийской ярмарки будут решать после праздника

© Flickr / Dan Lundberg
Общество
Получить короткую ссылку
362 0 0

После праздничных мероприятий в этот район специально приедет новый хоким Ташкента, чтобы на месте разобраться в проблеме, волнующей как предпринимателей, так и местных жителей.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Будущее Сергелийской ярмарки, которая уже стала яблоком раздора между столичными властями с одной стороны, и предпринимателями, а также местными жителями с другой, будут решать после 9 мая.

Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В ноябре 2017 года на основании решения хокима начался поэтапный снос самой посещаемой ярмарки в Сергелийском районе. Сначала демонтажу подвергся дехканский рынок, обитатели которого переехали на базар, расположенный на массиве Сергели-6.

Продуманность этого решения уже тогда вызывала определенные сомнения, так как транспортная инфраструктура Сергели-6 не была подготовлена к такому пополнению. Проходящая рядом узкая дорога и так была постоянно перегружена из-за находящегося рядом Сергелийского автомобильного рынка. В выходные дни она по традиции превращается в одну большую пробку.

Секреты восточного базара: как научиться торговаться
Как торговаться на базаре
На втором этапе власти начали сносить торговые точки частных предпринимателей, при этом даже не удосужившись четко объяснить им, какая компенсация будет выплачена за снос магазинов и куда их в дальнейшем переведут. Естественно, такая позиция вызвала недовольство у представителей малого бизнеса, а также населения, мнением которого никто не поинтересовался.

В ближайшее время в этом деле, скорее всего, будет поставлена точка. После праздничных мероприятий, посвященных 9 мая, в этот район специально для разрешения ситуации приедет новый хоким Ташкента.

"Хоким Сергелийского района попросил хокима Ташкента приехать для изучения ситуации на месте. Там серьезный вопрос. Как проведем праздники, поедем, будем на месте решать", — отметил первый заместитель хокима по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Надиржон Максумов.

Остается надеяться, что власти в преддверии рассмотрения столь важного вопроса оповестят жильцов, представителей бизнеса и СМИ, чтобы провести по-настоящему открытый диалог и прийти к взаимоприемлемому решению.

Теги:
Сергелийский район, Узбекистан, Общество



Главные темы

Орбита Sputnik

  • В Астане у супермаркета Жаннур перевернулся батут
    Ветром сдуло

    В столице Казахстана Астане сильным ветром сдуло батут у торгового центра, на котором играли дети, пострадали пятеро малышей.

  • Участники акции Бессмертный полк в Бишкеке .Архивное фото
    В полку прибыло

    С каждым годом все больше молодежи принимает участие в акции "Бессмертный полк", рассказали в штабе движения "Бессмертный полк — Кыргызстан".

  • Граница, архивное фото
    Явная угроза

    У южных границ Таджикистана создается опорная база международного терроризма, заявили в МИД России.

  • Агван Варданян
    Больше не товарищ

    Видный деятель "Дашнакцутюн", депутат Агван Варданян проголосовал против Пашиняна вопреки официальной позиции своей фракции и был исключен из ее рядов.

  • Вайра Вике-Фрейберга и девушки проекта Нам всем надо быть Вайрой
    Печально я гляжу…

    Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга выразила крайнее разочарование тем, что новое поколение латвийцев не понимает, что больше не живет в СССР.

  • Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в Паневежисе Линас Зайкаускас, архивное фото
    Преступление и наказание

    Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в литовском Паневежисе Линас Зайкаускас осужден за домогательства к подчиненной.

  • Pavel Midrigan
    "Мы – не партнеры!"

    Эксперт прокомментировал Sputnik Молдова намерение ЕС ужесточить правила въезда в Шенгенскую зону для жителей стран с безвизовым режимом.

  • Кадр из фильма Собибор
    Премьера для ветеранов

    Посольство России в Эстонии откроет празднование годовщины Победы премьерным показом для ветеранов художественного фильма "Собибор".

  • В Цхинвале прошла репетиция Парада Победы с участием курсантов из ДНР
    В одном строю

    Курсанты из ДНР примут участие в военном параде в Цхинвале, а югоосетинские военные пройдут торжественным маршем в Донецке.

  • В Астане у супермаркета Жаннур перевернулся батут
    Ветром сдуло

    В столице Казахстана Астане сильным ветром сдуло батут у торгового центра, на котором играли дети, пострадали пятеро малышей.

  • Участники акции Бессмертный полк в Бишкеке .Архивное фото
    В полку прибыло

    С каждым годом все больше молодежи принимает участие в акции "Бессмертный полк", рассказали в штабе движения "Бессмертный полк — Кыргызстан".

  • Граница, архивное фото
    Явная угроза

    У южных границ Таджикистана создается опорная база международного терроризма, заявили в МИД России.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Китайский фермер Tan Yong и его друг на самодельной подлодке на территории водохранилища Danjiangkou
Китайские Кулибины, или На что способны самоделкины Поднебесной
СПУТНИК_Лучшие моменты генеральной репетиции парада Победы в Москве
Мощно и красиво: на Красной Площади прошла репетиция Парада Победы
Импорт в Узбекистан
Узбекский импорт в цифрах

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054