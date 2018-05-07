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Монумент Герб Ташкента

Вместо "Копейки" на привокзальной площади Ташкента установят памятник Бердаху

© shosh.uz
Общество
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Столичные власти планируют благоустроить прилегающую территорию, создать аллею, реконструировать фонтаны и вернуть стоявший здесь ранее памятник Бердаху, который был в свое время перенесен в студенческий городок.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. На месте недавно демонтированного монумента "Герб Ташкента", метко прозванного столичными жителями "Копейкой" и "руками загребущими", будет возведена аллея, куда возвратят памятник каракалпакскому поэту Бердаху.

Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Столичные жители после демонтажа "Копейки" 4 мая начали гадать, что же будет на месте одного из самых странных монументов города. Некоторые в контексте возвращения памятника "Дружба народов" и монумента генералу Собиру Рахимову начали предполагать, что, возможно, на своем месте может возродиться и памятник 14 туркестанским комиссарам, установленный в 1962 году.

Однако пока полной ясности в этом вопросе нет. В столичном хокимияте сообщили о том, что планируют благоустроить прилегающую территорию, создать аллею, реконструировать фонтаны и вернуть стоявший здесь ранее памятник Бердаху, который был в свое время перенесен в студенческий городок.

"Напротив Северного вокзала есть улица Нукусская, где когда-то стоял памятник каракалпакскому поэту Бердаху. Было поручение вернуть этот памятник и близлежащую территорию благоустроить. Мы к этим работам уже приступили. Однако в процессе выяснилось, что если мы благоустроим часть территории со стороны улицы Нукусской, то останется вторая часть, прилегающая к вокзалу. Поэтому было принято решение создать единый архитектурный ансамбль и благоустроить всю территорию", — рассказал Sputnik первый замхокима по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Надиржон Максумов.

При этом представитель хокимията не смог ответить на вопрос, что будет в будущем с демонтированным монументом, планируется ли его куда-то перенести и появится ли на его месте новый памятник.

При этом Максумов заверил, что все работы на этой территории планируется завершить до конца месяца.

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Теги:
Ташкент, Узбекистан, Общество



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