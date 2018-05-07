Узбекистан и Кыргызстан возобновляют прерванное автобусное сообщение

Пассажиры автобусных рейсов будут в приоритетном порядке проходить границу через контрольно-пропускные пункты — в течение получаса.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан в понедельник, 7 мая, возобновляют регулярное автобусное сообщение. Об этом сообщает Узбекское агентство автомобильного транспорта (Узавтотранс).

Регулярное автобусное сообщение между странами было прервано в середине 90-х годов.

"Открытие международного автобусного маршрута Ташкент — Бишкек состоялось 5 мая, регулярные рейсы начнут курсировать с 7 мая из автовокзала "Ташкент", — говорится в сообщении.

Протяженность маршрута, который пройдет через территорию Казахстана, составляет 601 километр, время в пути — 12 часов 40 минут. Стоимость проезда по маршруту — 120 тысяч сумов (около 15 долларов).

По данным агентства, пассажиры автобусных рейсов будут в приоритетном порядке проходить границу через контрольно-пропускные пункты — в течение получаса.

Ранее Узавтотранс сообщал, что стороны достигли договоренности о возобновлении нескольких регулярных автобусных маршрутов. Помимо рейса Ташкент — Бишкек речь также шла еще о двух маршрутах: Андижан — Ош и Фергана — Ош.

В конце декабря 2017 года вступил в силу протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение о международном автомобильном сообщении между двумя странами. В частности, протокол принят с целью углубления взаимовыгодного сотрудничества в области транспортных коммуникаций путем расширения сферы применения межправительственного соглашения. Протокол были подписан 6 октября в ходе визита в Узбекистан Алмазбека Атамбаева, занимавшего тогда пост президента Кыргызстана.

С 8 января были также возобновлены автобусные рейсы между Узбекистаном и Казахстаном по междугороднему маршруту Ташкент — Шымкент. В апреле начал курсировать автобусный междугородний маршрут Ташкент — Алматы.

Регулярное автобусное сообщение между странами отсутствовало с середины 90-х годов.