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Церемония инаугурации избранного президента РФ В.Путина

Более трети французов и немцев считают Путина самым сильным лидером в мире

© Sputnik /
Общество
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Дональд Трамп является самым сильным лидером по мнению 43% американцев и трети британцев.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Более трети итальянцев (38%), французов и немцев (по 34%) считают Владимира Путина самым сильным лидером в мире в настоящий момент. Об этом свидетельствуют данные опроса Sputnik.Мнения.

Результаты опроса во Франции
Sputnik
Результаты опроса во Франции

Так же думают 26% британцев и 23% американцев.

Результаты опроса в США
Sputnik
Результаты опроса в США

Дональда Трампа самым сильным лидером считают 43% американцев и треть британцев (33%).

Результаты опроса в Великобритании
Результаты опроса в Великобритании

Опрос проводился с 22 по 27 марта среди 5029 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту и географии.

Владимир Путин, избранный на новый срок президентом Российской Федерации, вступит в должность главы государства 7 мая. Эта церемония инаугурации станет для него четвертой в политической карьере.

Результаты опроса в Италии
Sputnik
Результаты опроса в Италии
Результаты опроса в Германии
Sputnik
Результаты опроса в Германии
Теги:
Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Россия



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