Дипмиссии разных стран представили национальные блюда в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Ташкенте состоялся XVI Фестиваль культурных традиций и национальных блюд среди аккредитованных в Ташкенте дипломатических представительств зарубежных стран. Об этом сообщает ИА "Жахон".

В мероприятии приняли участие свыше 30 дипмиссий иностранных государств. В "Узэкспоцентре" они установили стенды, отражающие культурные традиции их стран.

Также во время праздника выступали фольклорные ансамбли Узбекистана и танцевальные коллективы различных культурных центров.

"Положительно то, что здесь находятся не только дипломаты зарубежных стран, но и жители Ташкента, которые интересуются культурными традициями других народов и, главное, национальной кухней. Конечно, представителям иностранных государств очень сложно соперничать с узбекскими традиционными блюдами, но мы стараемся показать что-то свое, и, надеюсь, всем присутствующим это понравится", — сказал посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев.

Отметим, денежные средства, собранные во время фестиваля, передадут домам милосердия "Мехрибонлик".