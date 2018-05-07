В Ташкенте появится первая в стране трехуровневая развязка

Всего в Ташкенте в ближайшие годы планируется построить 22 транспортные развязки, которые разгрузят плотный городской трафик.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Ташкенте началась реализация проекта по строительству первой в стране трехуровневой развязки, сообщает корреспондент Sputnik.

Она будет построена на перекрестке возле бывшего Ташкентского авиационного производственного объединения имени Чкалова (ТАПОиЧ) и торгового центра "Авиатор".

© Sputnik / К концу мая в Ташкенте сдадут еще одну транспортную развязку

"Мы уже приступили к общестроительным работам. Сейчас делаем временную дорогу для транспорта, движущегося со стороны Паркентского рынка по направлению к Рохату. Такие же временные дороги появятся для автомобилей, движущихся по Ахангаранскому шоссе в сторону улиц Махтумкули и Тимура Малика. Их необходимо возвести, чтобы избежать серьезных пробок на время строительства", — рассказал Sputnik первый замхокима по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Надиржон Максумов.

Новая транспортная развязка будет трехуровневой, ее планируется запустить в эксплуатацию в 2019 году.

По словам Максумова, после завершения строительства временных дорог специалисты приступят к возведению первого, или нижнего, уровня, для чего планируется вырыть траншею не менее чем 30 метров шириной.

"Первый уровень — это будет шестиполосная трасса, по три полосы в каждую сторону. Она будет соединять Ахангаранское шоссе и улицу Паркентскую. Второй уровень будет отведен под круговое движение, третий напрямую соединит улицу Махтумкули и кольцевую дорогу", — сказал Максумов.

Пресс-служба президента РУз В Ташкенте планируется возвести еще 22 надземных путепровода

Всего в Ташкенте в ближайшие годы планируется построить 22 транспортные развязки, которые разгрузят плотный городской трафик.

Отметим, что в настоящий момент на проспекте Бунёдкор строится новый путепровод, который разгрузит один из самых проблемных участков города. Ежедневно в час пик там наблюдается транспортный коллапс. Эта улица, связывающая южную часть Ташкента с северной, остается пока самой длинной в городе. На сегодняшний день всего на магистрали расположено девять путепроводов, новый — десятый — создаст для водителей дополнительные удобства. Его планируется сдать в эксплуатацию в конце мая.