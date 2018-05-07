В Ташкенте появится первая в стране трехуровневая развязка

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Ташкенте началась реализация проекта по строительству первой в стране трехуровневой развязки, сообщает корреспондент Sputnik.
Она будет построена на перекрестке возле бывшего Ташкентского авиационного производственного объединения имени Чкалова (ТАПОиЧ) и торгового центра "Авиатор".
Новая транспортная развязка будет трехуровневой, ее планируется запустить в эксплуатацию в 2019 году.
По словам Максумова, после завершения строительства временных дорог специалисты приступят к возведению первого, или нижнего, уровня, для чего планируется вырыть траншею не менее чем 30 метров шириной.
"Первый уровень — это будет шестиполосная трасса, по три полосы в каждую сторону. Она будет соединять Ахангаранское шоссе и улицу Паркентскую. Второй уровень будет отведен под круговое движение, третий напрямую соединит улицу Махтумкули и кольцевую дорогу", — сказал Максумов.
Отметим, что в настоящий момент на проспекте Бунёдкор строится новый путепровод, который разгрузит один из самых проблемных участков города. Ежедневно в час пик там наблюдается транспортный коллапс. Эта улица, связывающая южную часть Ташкента с северной, остается пока самой длинной в городе. На сегодняшний день всего на магистрали расположено девять путепроводов, новый — десятый — создаст для водителей дополнительные удобства. Его планируется сдать в эксплуатацию в конце мая.