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Возложение цветов памятнику генералу С. Рахимову, Министерство обороны Р Уз

Памятник генералу Сабиру Рахимову вернули на историческое место

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (105)
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К монументу Сабиру Рахимову в Ташкенте возложили цветы.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Монумент генералу Сабиру Рахимову в столице Узбекистана из парка Гафура Гуляма вернули на площадь перед хокимиятом в Алмазарском районе.

Сегодня к подножию возвращенного после восьми лет отсутствия памятника были возложены цветы.

Возложение цветов к памятнику генералу С. Рахимову, Министерство обороны РУ
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Возложение цветов к памятнику генералу С. Рахимову, Министерство обороны РУ

Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В торжественном мероприятии приняли участие министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов, новый хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, а также ветераны, военнослужащие республики, курсанты Академии вооруженных сил и учащиеся школ.

Возложение цветов к памятнику генералу С. Рахимову, Министерство обороны РУ
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Возложение цветов к памятнику генералу С. Рахимову, Министерство обороны РУ

Напомним, распоряжение о переносе памятника сделал президент Шавкат Мирзиёев на совещании в Наманганской области.

По словам главы государства, этот шаг — восстановление исторической справедливости.

Возложение цветов к памятнику генералу С. Рахимову, Министерство обороны РУ
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Возложение цветов к памятнику генералу С. Рахимову, Министерство обороны РУ

Памятник Рахимову открыли в 1981 году, изначально он располагался перед зданием хокимията Сабир-Рахимовского района. В конце 2010 года район переименовали в Алмазарский, а ранее станции метро "Сабир Рахимов" дали новое название "Алмазар".

50-метровый флагшток в центре Ташкента
© Халқаро пресс клуб
"Дружба народов" возвращается: площадь, дворец и станцию метро переименуют
Переименование района было связано с публикациями в издании местного хокимията со ссылками на пожелания общественности о возврате району исторического имени.

Сабир Рахимов — Герой Советского Союза, узбекский генерал-майор времен Второй мировой войны. Он родился в 1902 году в Ташкенте, участвовал в боях 1941-1945 годов, был неоднократно ранен, погиб в конце войны.

К 9 мая в Ташкенте по инициативе президента также возвращают на прежнее место памятник "Дружба народов", он посвящен семье Шамахмудовых, усыновившей во время войны 15 детей разных национальностей.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (105)

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Теги:
Сабир Рахимов, Ташкент, Узбекистан, Общество



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