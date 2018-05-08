Во всех регионах Узбекистана появятся центры по разработке стартапов

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Во всех регионах Узбекистана появятся центры инновационных идей, разработок и технологий. Об этом говорится в постановлении президента республики, опубликованном на правительственном портале.
Центры займутся разработкой, апробацией и освоением стартапов, а также коммерциализацией результатов инновационной деятельности.
Эти организации будут осуществлять свою деятельность на коммерческой основе. Также центры освободят от уплаты всех видов налогов с момента создания сроком на пять лет.
Кроме того, власти страны рекомендовали коммерческим банкам выделять центрам льготные кредиты.