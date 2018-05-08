Зал торжеств Ezidiyor в Ташкенте уступит место Tashkent City

Решение о сносе зала торжеств связано со строительством международного делового центра Tashkent city.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Банкетный зал торжеств Ezidiyor, расположенный в центре Ташкента, будет снесен. Об этом заявил хоким Шайхонтохурского района, передает uznews.uz.

Отмечается, что владелец заведения пока не успел выбрать место для переезда ресторана. Однако бизнесменам предложены альтернативные варианты в других районах столицы.

Данное решение связано со строительством объекта Tashkent City, расположенного на территории махали Укчи.

На сегодняшний день в махале "Укчи", где будут построены объекты Tashkent City, осталось 20 жилых домов. Местному населению прекратили доставлять газ в конце марта.

Комментируя это обстоятельство, хоким Шайхонтохурского района Баходир Гойибназаров объяснил, что газовое обеспечение для населения сохранить было невозможно, и все местных жителей власти переселяют в Яшнабадский и Алмазарский районы.

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Отметим, в центре Ташкента предстоит расчистить довольно обширную площадь под международный деловой центр. Весь проект будет стоить больше миллиарда долларов. Здесь будут технопарк, несколько бизнес-центров, торговый комплекс, рестораны культурный центр.

С идеей его строительства выступил Шавкат Мирзиёев в ходе своей предвыборной кампании.