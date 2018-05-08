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Хамид Саматов

История семьи Саматовых: как узбекский фронтовик вырастил 13 приемных детей

Общество
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (109)
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Редакция Sputnik.Узбекистан решила поделиться историей Хамида Саматова из Каттакургана Самаркандской области, который в военные годы усыновил 13 детей.

ТАШКЕНТ, 8 май — Sputnik. В годы Второй мировой войны кузнец из Ташкента Шамахмудов вместе со своей женой воспитали 13 детей-сирот, эвакуированных с линии фронта, а после войны они приютили еще нескольких малышей.

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И такой геройский поступок совершила не одна узбекская семья. Редакция Sputnik.Узбекистан решила поделиться историей Хамида Саматова из Каттакургана Самаркандской области, который в военные годы усыновил 13 детей.

Шел 1944 год, возвращаясь с фронта домой, Хамид Саматов встретил замерзшего, худого мальчишку. Мужчина сначала отдал ребенку весь хлеб, который был у него, а потом решил взять его с собой домой.

С тех пор каждый раз, когда мужчина видел на улице бездомных детей, он приводил их к себе.

"Дома 13 детей, все продукты закончились. Двое из малышей при смерти. Тогда я взял шинель и сапоги и обменял их на рынке на четыре мешка отрубей. Вся семья была счастлива", — вспоминает Саматов.

Когда военком обнаружил, что у Саматова нет военного обмундирования, отчитал его.

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"Ты что, пропил шинель и сапоги? Ты же фронтовик. Какой позор!", — сказал полковник.

Однако Саматов рассказал, что ему пришлось продать одежду и на вырученные деньги накормить детей, после чего полковник также стал помогать, чем мог, этим детям.

Война закончилась, и родители решили поженить Хамида, но он ответил: "Кто же за меня пойдет, у меня ведь 13 детей?"

Но такая девушка нашлась, это была дочь соседа Санобар. Она согласилась выйти замуж за Хамида.

"Санобар пришла к нам, когда в доме было тринадцать детей. Она с такой теплотой посмотрела на нас, увидев всех впервые, и осталась с нами, несмотря на то, что тогда ей было всего 19 лет. Первые несколько лет они с Хамидом специально не заводили своих детей, чтобы поставить нас на ноги", — вспоминает старший сын Хамида Санат.

Позднее у Саматовых родились пятеро сыновей и дочка. Сейчас все дети выросли и разъехались по странам постсоветского пространства. Кучкар — туркмен, Арслан — армянин, Суннат — узбек, Нормухаммад — таджик, Иван — русский, я, Санат — русский, Рашид — узбек, Карим — узбек, Кирим — татарин, Лиза — еврейка, Мирали — узбек, Женя — белорус, Нурбодом — узбечка.

Когда вся большая интернациональная семья собирается за одним столом, меньше 100 человек не бывает.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (109)

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Теги:
подвиг, герои, Узбекистан



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