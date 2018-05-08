В аэропорту Ташкента появится игровая зона для детей

В конкурсном отборе проектов будущей игровой зоны могут участвовать узбекские организации любой формы собственности, действующие на рынке не менее трех лет.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Администрация международного аэропорта Ташкента имени Ислама Каримова на конкурсной основе выбирает лучшие предложения по организации детской игровой зоны в аэровокзале международных линий.

Игровая зона должна соответствовать следующим минимальным требованиям: площадь в 20-40 квадратных метров, изоляция от зала легкими, безопасными ограждениями, безопасное ковровое покрытие на полу, безопасные, разнообразные игрушки и композиций для детей от трех до десяти лет.

Заказчик рассмотрит любые варианты и предложения.

В конкурсном отборе могут участвовать узбекские организации любой формы собственности, действующие на рынке не менее трех лет. Обязательно наличие опыта в сфере данных услуг и квалифицированного персонала. Конкурсные предложения принимаются до 16 мая включительно.