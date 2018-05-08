В Ташкенте 250 семьям военнослужащих вручили ключи от новых квартир

ТАШКЕНТ, 8 май — Sputnik. В Яшнабадском районе Ташкента 250 семьям военнослужащих вручили ключи от новых квартир.
В торжественной церемонии участвовал министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов.
Напомним, во время посещения Яшнабадского района президент республики Шавкат Мирзиёев отметил необходимость создать новый военный городок. Так, в короткие сроки в махалле Olmos были построены восемнадцать пятиэтажных домов с просторными квартирами, сообщает пресс-служба хокимията узбекской столицы.
Также в скором времени на территории военного городка будут построены все необходимые для комфортного проживания административные объекты, включая школу, детский сад и поликлинику.
Сейчас был завершен только первый этап строительства жилого комплекса для военных и начата реализация второго этапа — строительства тридцати пятиэтажных домов, рассчитанных на 900 квартир.