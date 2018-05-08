В Ташкенте 250 семьям военнослужащих вручили ключи от новых квартир

Кроме того, в Яшнабадском районе начали возводить жилые дома, рассчитанные на 900 квартир.

ТАШКЕНТ, 8 май — Sputnik. В Яшнабадском районе Ташкента 250 семьям военнослужащих вручили ключи от новых квартир.

В торжественной церемонии участвовал министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов.

Напомним, во время посещения Яшнабадского района президент республики Шавкат Мирзиёев отметил необходимость создать новый военный городок. Так, в короткие сроки в махалле Olmos были построены восемнадцать пятиэтажных домов с просторными квартирами, сообщает пресс-служба хокимията узбекской столицы.

© Хокимият г. Ташкента В Яшнабадском районе Ташкента прошло торжественное вручение 250 квартир образцовым военнослужащим и их семьям

Также в скором времени на территории военного городка будут построены все необходимые для комфортного проживания административные объекты, включая школу, детский сад и поликлинику.

Сейчас был завершен только первый этап строительства жилого комплекса для военных и начата реализация второго этапа — строительства тридцати пятиэтажных домов, рассчитанных на 900 квартир.