Минобороны раскрыло подробности предстоящего салюта на 9 мая

Торжественный салют в честь 73-й годовщины победы над фашизмом озарит ташкентское небо в 21.00. Всего планируется дать 42 залпа со специально оборудованной площадки в Национальном парке столицы.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Министерство обороны Узбекистана поделилось некоторыми подробностями грядущего уникального салюта на 9 мая, сообщает корреспондент Sputnik.

"В общей сложности планируется дать 42 залпа с фейерверками. Вся техника и оборудование для запуска уже в полной готовности. Сам салют будет дан в 21:00 с площади "Навруз" в Национальном парке Узбекистана", — отметил в министерстве.

Проведение салюта предусмотрено Программой мероприятий, посвященных празднованию Дня Памяти и Почестей. В этом году в рамках празднования планируется организовать инсталляции, воссоздающие соответствующую обстановку и посвященные событиям и знаковым битвам Второй мировой войны, с музыкой и песнями тех лет, празднично накрытыми столами.

Кроме того, улицы и площади в преддверии праздника украсят плакатами и стендами, посвященными Дню Памяти и Почестей. При этом по всей республике будут организованы показы военной техники времен Второй мировой войны.