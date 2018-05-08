Минобороны раскрыло подробности предстоящего салюта на 9 мая

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Министерство обороны Узбекистана поделилось некоторыми подробностями грядущего уникального салюта на 9 мая, сообщает корреспондент Sputnik.
"В общей сложности планируется дать 42 залпа с фейерверками. Вся техника и оборудование для запуска уже в полной готовности. Сам салют будет дан в 21:00 с площади "Навруз" в Национальном парке Узбекистана", — отметил в министерстве.
Кроме того, улицы и площади в преддверии праздника украсят плакатами и стендами, посвященными Дню Памяти и Почестей. При этом по всей республике будут организованы показы военной техники времен Второй мировой войны.