В Ташкенте прошла акция "Бессмертный полк"

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В Ташкенте состоялась акция "Бессмертный полк".
"Около ста человек приняли участие в шествии", — передает корреспондент Sputnik с места событий.
Ранее власти узбекской столицы заявили, что не нашли возможности и места для проведения акции "Бессмертный полк" в День памяти и почестей. Однако администрация города не исключала, что люди могут прийти с портретами своих родных по собственной инициативе.
- Акция в Ташкенте в комплексе "Братские могилы"© Sputnik /
- Акция "Бессметный полк" в Ташкенте© Sputnik /
- Акция "Бессмертный полк" в Ташкенте© Sputnik /