В Ташкенте прошла акция "Бессмертный полк"

Ранее власти узбекской столицы заявили, что не нашли возможности и места для проведения акции "Бессмертный полк" в День памяти и почестей.

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В Ташкенте состоялась акция "Бессмертный полк".

"Около ста человек приняли участие в шествии", — передает корреспондент Sputnik с места событий.

Ранее власти узбекской столицы заявили, что не нашли возможности и места для проведения акции "Бессмертный полк" в День памяти и почестей. Однако администрация города не исключала, что люди могут прийти с портретами своих родных по собственной инициативе.

Акция в Ташкенте в комплексе "Братские могилы" © Sputnik /

Акция "Бессметный полк" в Ташкенте © Sputnik /

Акция "Бессмертный полк" в Ташкенте © Sputnik / 1 / 3 © Sputnik / Акция в Ташкенте в комплексе "Братские могилы"

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