Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с 9 Мая

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Днем Памяти и Почестей, передает пресс-служба узбекского лидера.
Глава государства принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 73-летию победы во Второй мировой войне.
Мирзиёев ознакомился с выставкой в Ташкентском ботаническом, где была воссоздана атмосфера военных лет: построены окопы и блиндажи, выставлена военная техника времен Второй мировой войны.
Также президент посетил площадь Памяти и возложил венок к подножию монумента "Скорбящей матери". Узбекский лидер почтил память соотечественников, погибших во Второй мировой войне.