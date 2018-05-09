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Президент Шавкат Мирзиёев почтил память павших

Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с 9 Мая

© Пресс служба президента Узбекистана
Общество
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (125)
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Девятого мая Узбекистан вместе со всем миром отмечает важнейшую дату в современной истории — победу над фашистской Германией.

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Днем Памяти и Почестей, передает пресс-служба узбекского лидера.

Глава государства принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 73-летию победы во Второй мировой войне.

Мирзиёев ознакомился с выставкой в Ташкентском ботаническом, где была воссоздана атмосфера военных лет: построены окопы и блиндажи, выставлена военная техника времен Второй мировой войны.

В Ташкентском ботаническом саду состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню Памяти и Почестей и 73-летию победы во Второй мировой войне
Пресс-служба президента Узбекистана
В Ташкентском ботаническом саду состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню Памяти и Почестей и 73-летию победы во Второй мировой войне
Здесь присутствовали ветераны войны и труда из Республики Каракалпакстан и других регионов страны. Для них выступили Центральный ансамбль песни и танца Вооруженных Сил и артисты эстрады.

Также президент посетил площадь Памяти и возложил венок к подножию монумента "Скорбящей матери". Узбекский лидер почтил память соотечественников, погибших во Второй мировой войне.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (125)

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Теги:
ветеран, День Победы, 9 Мая, Шавкат Мирзиёев, Ташкент



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