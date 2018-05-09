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Митинг посвященной победе во Второй мировой войне

"Узбекистон хаво йуллари" поздравила ветеранов с праздником Победы

Информационная служба НАК "Узбекистон хаво йуллари"
Общество
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (125)
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Сотрудники Национальной авиакомпании Узбекистана в День памяти и почестей поздравили ветеранов с очередной годовщиной победы над фашизмом. Чествование героев фронта и тыла состоялось в столичном аэропорту имени Ислама Каримова.

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Сотрудники Национальной авиакомпании чествовали своих ветеранов — участников Второй мировой войны, тружеников тыла, воинов-интернационалистов и тех, кто внес достойный вклад в развитие авиации страны, сообщает пресс-служба НАК.

Торжества состоялись в международном аэропорту "Ташкент" имени Ислама Каримова у Обелиска памяти, куда пришли авиаторы почтить славный подвиг своих земляков, с честью защищавших свою Родину.

Митинг посвященной победе во Второй мировой войне
Информационная служба НАК "Узбекистон хаво йуллари"
Митинг посвященной победе во Второй мировой войне

Ветеранов и гостей под звуки марша с цветами встретили бортпроводники, молодежь и руководство авиакомпании.

"В этот день мы, прежде всего, отдаем дань памяти тем, кто не вернулся с войны, и выражаем слова огромной благодарности ветеранам, которые проявили подлинное мужество, отвагу и героизм в военные годы и сегодня с нами в строю. В Узбекистане в каждом доме помнят о том, как дорого обошлась нам победа над фашизмом, какой большой вклад внес в нее наш народ. Те суровые военные годы еще раз подтвердили, насколько велики духовная сила нашего народа, его мужество и стойкость в преодолении тяжелейших испытаний. Мы всегда будем помнить славные имена наших героев, и гордиться поистине великим подвигом нашего народа во имя мира на земле. Низкий поклон вам, наши дорогие ветераны, за сегодняшнюю мирную и спокойную жизнь, чистое небо над головой и беззаботное детство наших детей и внуков" — заявил на торжественном митинге исполняющий обязанности гендиректора "Узбекистон хаво йуллари" Бахтиёр Хакимов.

Президент Шавкат Мирзиёев почтил память павших
© Пресс служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с 9 Мая
Тяжелые испытания в годы войны выпали и на долю тружеников воздушного флота. Летчики, техники, штурманы и другие авиаспециалисты уходили в действующую армию. Уже в первые дни войны из Узбекистана на фронт вылетела первая группа авиаторов на 15-ти самолетах, вторая — в сентябре 1941 г. В числе первых на военную службу были призваны наши авиаторы А.Тайметов, Г.Арипов, И.Пазылов, И.Р.Попельницкий, В.Л.Галышев и др.

Также в этот светлый праздник авиаторы почтили память ветеранов, ушедших из жизни уже в мирное время — Владимира Дронова, Василия Бедрина, Александра Лушникова, Ивана Гребенникова, Тошхана Ходжаева, Бакира Султанова, Юрия Хилкова, Александра Калошина, Ныны Кузнецовой, Атхама Газиназарова, Гапура Арипова, Фатуллы Назруллаева, Якова Мельникова, Константина Мотыгина, Григория Студеникина, Ивана Кравцова и многих других.

Митинг посвященной победе во Второй мировой войне
Информационная служба НАК "Узбекистон хаво йуллари"
Митинг посвященной победе во Второй мировой войне

Ветераны не без слез вспоминали те страшные годы

"Мне было 16 лет, когда началась эта ужасная война, — говорит ветеран войны Салих Бахтияров. — Бомбежки, горящие дома, окровавленные тела… Все это очень страшно. Война унесла жизни моих родных и многих моих друзей и сослуживцев. Мне довелось участвовать во многих боях, и я никогда не забуду тот день и ту радость, когда пришла весть о великой победе. Я рад, что мне довелось дожить до этих светлых дней и видеть, как сегодня развивается наша страна. Всем сердцем радуюсь ее достижениям и благодарю руководство республики и родной авиакомпании за уделяемое постоянное внимание. Пусть небо над нами будет всегда чистым и мирным, а подрастающее поколение здоровым и уверенным в завтрашнем дне!".

Акция Бессмертный полк в Ташкенте
Sputnik
В Ташкенте прошла акция "Бессмертный полк"
На празднике звучали песни военных лет и стихи, руководство авиакомпании и участники мероприятия почтили память павших солдат минутой молчания и возложили цветы к Обелиску памяти.

В этот день прозвучало много теплых и сердечных поздравлений. И каждый из присутствующих, глубоко осознавая важность и значение такого бесценного блага, как мир, в нынешнее сложное и тревожное время, еще раз осознал, что беречь его и крепко любить Родину, хранить традиции и всегда помнить о великом подвиге своего народа — это наш долг.

Митинг посвященной победе во Второй мировой войне
Информационная служба НАК "Узбекистон хаво йуллари"
Митинг посвященной победе во Второй мировой войне

Торжественные мероприятия пройдут в этот день по всей стране. В Ташкенте ветеранов поздравил глава государства, в комплексе братские могилы состоялась локальная акция "Бессмертный полк", в парках столицы пройдут праздничные концерты, школьники и студенты навестят и поздравят с 9 мая ветеранов войны и тружеников тыла, а в 21.00 небо озарит праздничный салют.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (125)
Теги:
Узбекистон хаво йуллари, Ташкент, Ветераны



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