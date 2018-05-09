Ко Дню Победы в Ташкентской области открыли "Парк памяти"

На церемонии открытия выступил военный оркестр, а школьники исполнили патриотические песни и стихи.

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В воинской части в Бостанлыкском районе Ташкентской области накануне празднования 9 Мая состоялось открытие "Парка памяти". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.

В праздничном мероприятии приняли участие представители общественных и государственных организаций, командование Ташкентского военного округа, члены семей военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга и студенты.

Открытие "Парка памяти" в одной из воинских частей в Бостанлыкском районе Ташкентской области МО РУз

Открытие "Парка памяти" в одной из воинских частей в Бостанлыкском районе Ташкентской области МО РУз

Открытие "Парка памяти" в одной из воинских частей в Бостанлыкском районе Ташкентской области МО РУз

Открытие "Парка памяти" в одной из воинских частей в Бостанлыкском районе Ташкентской области МО РУз 1 / 4 МО РУз Открытие "Парка памяти" в одной из воинских частей в Бостанлыкском районе Ташкентской области

Выступая перед собравшимися, командующий войсками Ташкентского военного округа генерал-майор Баходир Курбанов отметил важность работы по увековечению памяти военнослужащих.

"Сегодня во многих школах, где они обучались, открываются уголки памяти, организовываются встречи с членами семей узбекских героев, погибших на войне, и их сослуживцами", — говорится в сообщении.

Участники церемонии открытия возложили цветы к новому мемориалу.

Кроме того, выступил военный оркестр, а школьники исполнили патриотические песни и стихи.