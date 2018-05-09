20:08 09 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 30°C
Прямой эфир
Поиск
Возложение цветов к памятнику советскому солдату в Трептов-парке в Берлине

Узбекские дипломаты возложили цветы к советскому мемориалу в Берлине

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (132)
15910

Ранее сотрудники посольства Узбекистана в России возложили цветы к Вечному огню в Москве.

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Представители дипмиссий Узбекистана приняли участие в официальном возложении цветов утром в День Победы к советскому мемориалу в Трептов-парке в Берлине, передает РИА Новости.

Сотрудники посольства Узбекистана в РФ возложили цветы к Вечному огню
Sputnik
Сотрудники посольства Узбекистана в России возложили цветы к Вечному огню
Всего почтили память героев войны несколько тысяч человек, среди них: сотрудники диппредставительств России, США, Вьетнама, Беларуси, Кыргызстана, Армении и Азербайджана, а также федерального правительства Германии, сената Берлина, земли Бранденбурга, активисты политических партий и антифашистских организаций.

Празднование Дня Победы началось с минуты молчания, затем участники мероприятия поднялись на курган, на котором высится памятник, с цветами в руках.

Следом за официальными лицами цветы возложили ветераны Великой Отечественной войны и участники Сопротивления, русскоязычные граждане Германии, немецкие активисты и гости столицы. 

Отдельной колонной к мемориалу подошли байкеры из российского клуба "Ночные волки" и их единомышленники из стран Европы, которые приняли участие в мотопробеге "Дороги-победы-2018". От парка Трептов они и другие посетители направились к другому мемориалу — в Тиргартене.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (132)

По теме

Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с 9 Мая
Теги:
День Победы, Берлин



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Делегация из Казахстана и командование гвардейской дивизии имени И. Панфилова на могиле героев-панфиловцев. Северо-Западный фронт. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
    Общая победа

    Sputnik вспоминает о героизме, который проявили казахстанцы в годы Великой Отечественной войны вместе с братскими народами в борьбе за мир.

  • Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне встретился с руководителем поискового движения «Наша Победа – Биздин Жениш» Светланой Лаптевой и основателями Общественного фонда «Эрдик-Подвиг» Каныбеком Мырзакановым и Гульнарой Мырзакановой. 8 мая, 2018 года
    Чтобы помнили

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поблагодарил активистов за поиски данных о пропавших солдатах Великой Отечественной войны.

  • Саранча. Архивное фото
    Нашествие саранчи

    В Таджикистане началась активная борьба с саранчой - в этом году площадь распространения насекомого существенно превышает прошлогодний показатель.

  • Встреча Президента РА Армена Саркисяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна на площади Республики (21 апреля 2018). Ереван
    Со второго раза

    Президент Армении Армен Саркисян назначил премьер-министром Никола Пашиняна, который со второго раза набрал необходимое число голосов в парламенте.

  • Возложение цветов на Братском кладбище в День памяти жертв Второй мировой войны 8 мая
    Не ваш день

    В Риге ветеранов-красноармейцев 130-го латышского стрелкового корпуса не пригласили на церемонию возложения цветов в День памяти жертв Второй мировой войны.

  • Прохожие на Новом Арбате в Москве
    "Мнение" или оскорбление?

    Сотруднику городского самоуправления Вильнюса грозит два года лишения свободы за публичное оскорбление россиян – чиновник не согласен.

  • Открытие надгробного памятника ветерану ВОВ Александру Дуке
    В память о герое

    В Кишиневе установили памятник на могиле Александра Дуки, ветерана Великой Отечественной войны, участника пленения фельдмаршала Паулюса в Сталинграде.

  • Возложение цветов и венков к Бронзовому солдату 9 мая
    Не их Победа

    Празднование Дня Победы в Таллинне 9 мая на Военном кладбище может омрачиться действиями экстремистов, симпатизирующих проигравшей стороне.

  • Граница
    Нарушают и нарушают

    Пограничники в Южной Осетии задержали 45 человек, нарушивших в апреле правовой режим на различных участках государственной границы.

  • Делегация из Казахстана и командование гвардейской дивизии имени И. Панфилова на могиле героев-панфиловцев. Северо-Западный фронт. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
    Общая победа

    Sputnik вспоминает о героизме, который проявили казахстанцы в годы Великой Отечественной войны вместе с братскими народами в борьбе за мир.

  • Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне встретился с руководителем поискового движения «Наша Победа – Биздин Жениш» Светланой Лаптевой и основателями Общественного фонда «Эрдик-Подвиг» Каныбеком Мырзакановым и Гульнарой Мырзакановой. 8 мая, 2018 года
    Чтобы помнили

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поблагодарил активистов за поиски данных о пропавших солдатах Великой Отечественной войны.

  • Саранча. Архивное фото
    Нашествие саранчи

    В Таджикистане началась активная борьба с саранчой - в этом году площадь распространения насекомого существенно превышает прошлогодний показатель.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Президент Узбекистана поздравляет ветерана Второй мировой войны
Нам нужна одна победа: как в Узбекистане отпраздновали 9 Мая
LIVE: Акция Бессмертный полк в Москве
LIVE: Акция "Бессмертный полк" в Москве
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054