Узбекские дипломаты возложили цветы к советскому мемориалу в Берлине

Ранее сотрудники посольства Узбекистана в России возложили цветы к Вечному огню в Москве.

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Представители дипмиссий Узбекистана приняли участие в официальном возложении цветов утром в День Победы к советскому мемориалу в Трептов-парке в Берлине, передает РИА Новости.

Sputnik Сотрудники посольства Узбекистана в России возложили цветы к Вечному огню

Всего почтили память героев войны несколько тысяч человек, среди них: сотрудники диппредставительств России, США, Вьетнама, Беларуси, Кыргызстана, Армении и Азербайджана, а также федерального правительства Германии, сената Берлина, земли Бранденбурга, активисты политических партий и антифашистских организаций.

Празднование Дня Победы началось с минуты молчания, затем участники мероприятия поднялись на курган, на котором высится памятник, с цветами в руках.

Следом за официальными лицами цветы возложили ветераны Великой Отечественной войны и участники Сопротивления, русскоязычные граждане Германии, немецкие активисты и гости столицы.

Отдельной колонной к мемориалу подошли байкеры из российского клуба "Ночные волки" и их единомышленники из стран Европы, которые приняли участие в мотопробеге "Дороги-победы-2018". От парка Трептов они и другие посетители направились к другому мемориалу — в Тиргартене.