Узбекские дипломаты возложили цветы к советскому мемориалу в Берлине

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Представители дипмиссий Узбекистана приняли участие в официальном возложении цветов утром в День Победы к советскому мемориалу в Трептов-парке в Берлине, передает РИА Новости.
Празднование Дня Победы началось с минуты молчания, затем участники мероприятия поднялись на курган, на котором высится памятник, с цветами в руках.
Следом за официальными лицами цветы возложили ветераны Великой Отечественной войны и участники Сопротивления, русскоязычные граждане Германии, немецкие активисты и гости столицы.
Отдельной колонной к мемориалу подошли байкеры из российского клуба "Ночные волки" и их единомышленники из стран Европы, которые приняли участие в мотопробеге "Дороги-победы-2018". От парка Трептов они и другие посетители направились к другому мемориалу — в Тиргартене.