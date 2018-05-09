В Юнусабадском районе Ташкента строят новую клинику

В клинике, которая в день сможет обслуживать более 150 пациентов, будет создано свыше 60 новых рабочих мест.

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В Юнусабадском районе Ташкента возводят новую четырехэтажную больницу площадью 500 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба УзЛиДеП.

"Клиника строится исходя из современных требований, на основе мировых стандартов", — утверждает руководитель ООО Top farm servis Азиз Михлиев.

На первом этаже клиники врачи будут принимать и консультировать пациентов. На втором этаже — процедурные кабинеты. На третьем — смогут проходить лечение онкобольные. На четвертом этаже разместится общежитие.

В клинике, которая в день сможет обслуживать более 150 пациентов, будет создано свыше 60 новых рабочих мест.