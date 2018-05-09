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Жители Ташкента гуляют около памятника семье Шамохмудовым

Мирзиёев объяснил, почему памятник семье Шамахмудова вернулся на место

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (132)
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Глава государства подчеркнул, что в годы войны Ташкент стал для сотен тысяч людей вторым домом, спасительным местом, а подвиг семьи Шамахмудовых - олицетворение истинной любви и дружбы народов.

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Президент Узбекистана, выступая на торжественной церемонии, посвященной 9 мая, рассказал, почему было принято решение о возвращении на прежнее место памятника семье кузнеца Шамахмудова, а также восстановлении прежнего названия площади, станции метро и дворца "Дружбы народов".

"Сегодня, спустя десятилетия, поистине, как духовный подвиг воспринимается то, что сотни узбекских семей взяли на воспитание эвакуированных детей-сирот, делили с ними последний кусок хлеба, согревали добротой и теплом своих сердец. В их числе и семья ташкентского кузнеца Шоахмада Шомахмудова", — отметил он.

Памятник семье Шамахмудова на площади Дружба народов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Памятник семье Шамахмудова на площади "Дружба народов"

По словам Мирзиёева, Бахри-ая и Шоахмад-ота взяли на воспитание обделенных судьбой детей, окружили их родительской любовью и заботой. На этом примере, заметил президент, весь мир узнал, какими высокими человеческими качествами обладает благородный и великодушный народ Узбекистана.

"Учитывая многочисленные предложения нашей общественности, мы приняли решение вернуть на прежнее место в центре Ташкента памятник семье Шоахмада Шамахмудова. Его именем названа одна из расположенных рядом оживленных улиц. Восстановлено также прежнее название станции метро, дворца искусств и площади, где находился памятник, — Дружбы народов", — сказал Мирзиёев.

В столичном парке Сад дружбы прошло официальное открытие памятника семье Шамахмудовых
Sputnik / Стрингер
В центре Ташкента открыли памятник семье Шамахмудовых
Это событие, по мнению главы государства, имеет под собой веские основания. Сегодня в стране, заметил он, единой семьей в мире и дружбе живут представители более 130 наций и народностей.

"Уверен, что воссозданный в центре столицы Узбекистана комплекс станет ярким символом укрепляющихся традиций толерантности и взаимопонимания, щедрости и доброты нашего народа", — подчеркнул президент.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (132)

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Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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