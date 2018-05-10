День памяти и почестей в Ташкенте завершился праздничным салютом

В центральной части города, на площадях и в парках, можно было наблюдать праздничный салют. Всего было произведено 42 залпа.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Салют в Ташкенте прогремел в 21.00 по местному времени. Посмотреть на это огненное действо вышли тысячи горожан.

Для того, чтобы жителям столицы было удобнее наблюдать за фейерверками в центральной части города временно перекрыли несколько улиц.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Танцы, цветы и объятья: как в Узбекистане чествовали ветеранов войны

Особенно хорошо салют был виден с площади Дружба народов, где очень символично смотрелся на фоне памятника семье кузнеца Шамахмудова, вернувшегося накануне праздника на свое историческое место.

Салют в честь 73-й годовщины победы над фашизмом завершил масштабные праздничные мероприятия, которые последние две недели проходили по всей республике.

Ранее, в Ташкенте состоялись патриотические акции, тематический автопробег и выступление военных музыкантов.

Непосредственно в День памяти и почестей состоялись сразу несколько крупных мероприятий в разных частях столицы. Шавкат Мирзиёев сначала почтил память погибших на фронтах Второй мировой, а затем встретился с ветеранами войны и тружениками тыла, где выразил им благодарность от имени всего народа Узбекистана и заверил в полной поддержке со стороны государства.

В мемориальном комплексе "Братские могилы" 9 мая также было многолюдно. С раннего утра там прошла импровизированная акция "Бессмертный полк", а тысячи горожан пришли с цветами, чтобы отдать дань памяти героям войны. Позже состоялась торжественная церемония возложения венков к монументу Скорбящая мать, в ней приняли участие представители дипломатических миссий, в том числе посол России Владимир Тюрденев.

Помимо крупных официальных мероприятий в течение всего 9 мая и нескольких дней до этого узбекистанцы, прежде всего молодежь, навещали ветеранов войны и тружеников тыла, дарили им цветы, устраивали для них концерты и, конечно же, благодарили за мирное небо.