День памяти и почестей в Ташкенте завершился праздничным салютом

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Салют в Ташкенте прогремел в 21.00 по местному времени. Посмотреть на это огненное действо вышли тысячи горожан.
Для того, чтобы жителям столицы было удобнее наблюдать за фейерверками в центральной части города временно перекрыли несколько улиц.
Салют в честь 73-й годовщины победы над фашизмом завершил масштабные праздничные мероприятия, которые последние две недели проходили по всей республике.
Ранее, в Ташкенте состоялись патриотические акции, тематический автопробег и выступление военных музыкантов.
Непосредственно в День памяти и почестей состоялись сразу несколько крупных мероприятий в разных частях столицы. Шавкат Мирзиёев сначала почтил память погибших на фронтах Второй мировой, а затем встретился с ветеранами войны и тружениками тыла, где выразил им благодарность от имени всего народа Узбекистана и заверил в полной поддержке со стороны государства.
Помимо крупных официальных мероприятий в течение всего 9 мая и нескольких дней до этого узбекистанцы, прежде всего молодежь, навещали ветеранов войны и тружеников тыла, дарили им цветы, устраивали для них концерты и, конечно же, благодарили за мирное небо.