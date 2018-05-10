Узбекские дипломаты побывали на торжественном приеме в Посольстве РФ в США

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Представители почти 20 стран приняли участие в торжественном приеме в Посольстве России в США 9 мая, передает РИА Новости.

На мероприятии присутствовали послы Китая, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Ирака, Перу, Армении и Никарагуа. Кроме того, мероприятие посетили представители посольств Таджикистана, Азербайджана, Беларуси, Италии, Венесуэлы, Гондураса, Боснии и Кипра.

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Кроме дипломатов, среди гостей были живущие в США реконструкторы, которые приехали в Вашингтон из нескольких штатов. Среди них выходцы из России и стран СНГ, а также американцы. Они пришли на прием в советской форме времен Второй мировой войны.

В зале, где проходило мероприятие, демонстрировали кадры Парада Победы на Красной площади и фильм "В бой идут одни старики".

Собравшихся поздравил с праздником посол РФ в США Анатолий Антонов. Говоря о подвиге советских солдат, он отметил и вклад в борьбу против нацизма союзников по коалиции. Упомянул он и об акции "Бессмертный полк", которая в Вашингтоне прошла 5 мая.

"Мне посчастливилось пройти в колонне от Белого дома до Мемориала погибшим во Второй мировой войне. Ощущение было, что вместе с нами этот небольшой путь прошли и те, кто воевал, те, кто отдал жизнь для нашего счастья и благополучия. Мы склоняем свои головы перед памятью этих людей", — сказал он.

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Антонов отметил, что в последнее время все чаще наблюдаются попытки извратить память о роли СССР в войне вплоть до фальсификации фактов.

"Заверяю вас: наша страна делала и будет делать все, чтобы историческая память передавалась будущим поколениям в правдивом, неискаженном виде", — подчеркнул он.

Завершилось торжество показом кинофильма "Танки" режиссера Кима Дружинина. Картина рассказывает о том, как перегоняли экспериментальные танки Т-34 из Харькова в Москву, чтобы продемонстрировать их руководству.