Таджикистанец почти 10 лет проведет в тюрьме за лайки в соцсетях

Житель Таджикистана признался, что не знал, что лайкать в интернете выступления лидера запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана противозаконно.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Выходец из Таджикистана получил около 10 лет тюрьмы за лайки в социальных сетях в поддержку "инакомыслящих", передает Sputnik Таджикистан.

"Житель Вахшского района Хатлонской области Алиджон Шарипов ближайшие 9,5 года проведет за решеткой за то, что нажимал кнопки "Like" и "Класс" в соцсетях под видеосюжетами с выступлениями лидера запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддина Кабири и экс-замминистра обороны Абдухалима Назарзоды", — говорится в сообщении.

Шарипов был задержан 3 января в родном селе Мехробод Вахшского района. Во время допроса он признался, что часто просматривал видео с Кабири и Назарзодой, но, по его словам, даже не подозревал, что это противозаконно.