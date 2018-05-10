Банкетный зал "Мумтоз" могут снести в ближайшие годы

С места, где сейчас располагается здание, должно быть видно мечеть мавзолея "Сузук ота".

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Банкетный зал "Мумтоз" в Ташкенте могут снести в ближайшие 3-4 года, сообщает УзА со ссылкой на слова хокима Шайхантахурского района Баходира Гаибназарова.

По утвержденной программе, с места, на котором сейчас стоит банкетный зал, должна быть видна мечеть мавзолея "Сузук ота", сейчас она находится в стадии строительства.

Популярный у молодоженов "Мумтоз" включает два зала разного размера — на 530 и 170 гостей. Помимо свадеб и других семейных торжеств в нем также проходили отборочные этапы соревнований по чтению Корана среди девушек и женщин.