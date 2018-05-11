В Узбекистане депутаты не согласовали закон о защите прав и интересов инвалидов

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Депутаты нижней палаты парламента в ходе пленарного заседания исключили из повестки дня рассмотрение закона, ужесточающего ответственность за отсутствие беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры, сообщает корреспондент Sputnik.
Члены фракции демократической партии "Миллий тикланиш" предложили снять законопроект с повестки дня в связи с недостаточным охватом вопросов.
Отметим, что на сегодня Кодекс об административной ответственности содержит статью 51-1, согласно которой должностные лица, ответственные за необеспечение условий для инвалидов, наказываются штрафом от десяти до пятнадцати минимальных размеров заработной платы (1 МРЗП — 172 240 сумов). За то же правонарушение, совершенное повторно в течение года, придется заплатить от пятнадцати до тридцати МРЗП.
Депутаты предлагают не только ужесточить ответственность нарушителей, но и направлять взимаемые штрафы на социальную защиту инвалидов, а также использовать их для оснащения объектов пандусами, специальными лифтами и другими необходимыми средствами.
В Узбекистане проживает свыше 650 тысяч лиц с инвалидностью, из которых порядка 84 тысяч — дети в возрасте до 16 лет. Большая часть из них сталкивается с отсутствием комфортной городской среды: пандусов и специальных дорожек для людей с ограниченными физическими возможностями.
При этом в законе "О социальной защищенности инвалидов в Республике Узбекистан" определена необходимость создания беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью к объектам социальной инфраструктуры.
Так, в статье 10 закреплено, что органы госуправления и власти на местах обязаны создавать инвалидам условия для беспрепятственного доступа к жилым помещениям, общественным и производственным зданиям, объектам здравоохранения и спорта, культурно-зрелищным и другим учреждениям, а также для пользования железнодорожным, воздушным, водным, автомобильным, городским и пригородным транспортом.
Так, например, даже в столице практически нет пандусов, лифтов и других приспособлений на улицах, тротуарах и в автобусах. Инвалидам приходится пользоваться лестницами, не отвечающими строительным требованиям и правилам, в городах нет знаков со шрифтом Брайля с большими и яркими указателями, а пандусы устанавливаются лишь в некоторых случаях. Все это ограничивает возможность людей с инвалидностью жить активной и самостоятельной жизнью.
Если обратить внимание на статистику, то из 64,5 тысячи объектов, принадлежащих государственным органам, только в 23,9 тысячи созданы пандусы.