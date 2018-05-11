Депутаты рассмотрели закон о легализации аренды авто без нотариуса

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Депутаты нижней палаты парламента накануне рассмотрели в первом чтении законопроект, который легализует аренду автомобилей без нотариального заверения, сообщает корреспондент Sputnik.
Проект закона "О внесении дополнений в статью 565 Гражданского кодекса Республики Узбекистан", рассмотренный в первом чтении, стал объектом бурных дискуссий фракций политических партий.
Фракции политических партий, особенно члены "Миллий тикланиш", акцентировали внимание на необходимости усовершенствования норм данного законопроекта исходя из задач по развитию туризма в стране, определенных президентом. В частности, по мнению депутатов этой партии, необходимо расширить перечень субъектов, оказывающих данный вид услуг.
Планируется, что после принятия документа для оформления аренды помимо паспорта иностранным гражданам потребуется только водительское удостоверение международного образца. В результате граждане Узбекистана и иностранные туристы смогут брать в прокат автомобиль на срок до 30 дней без нотариального оформления и регистрации в органах внутренних дел.
Первые сервисы по кратковременной аренде автомобилей (каршеринг) планируется запустить в четырех туристических центрах Узбекистана — Бухаре, Ташкенте, Самарканде и Хорезме. В республике этот вид услуг получил название Rent-car.