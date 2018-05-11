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Депутаты рассмотрели закон о легализации аренды авто без нотариуса

CC0 / pixabay
Общество
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По мнению парламентариев, необходимо расширить перечень субъектов, оказывающих данный вид услуг.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Депутаты нижней палаты парламента накануне рассмотрели в первом чтении законопроект, который легализует аренду автомобилей без нотариального заверения, сообщает корреспондент Sputnik.

Проект закона "О внесении дополнений в статью 565 Гражданского кодекса Республики Узбекистан", рассмотренный в первом чтении, стал объектом бурных дискуссий фракций политических партий.

В Узбекистане появится услуга аренды автомобиля
© uzbektourism.uz
В Узбекистане разрешат арендовать авто без регистрации в УБДД и у нотариуса
"Проектом предлагается внести дополнения, предусматривающие упрощение вопросов правового оформления договора аренды автомототранспортных средств физическими лицами без его нотариального удостоверения сроком один месяц. На текущий момент национальное законодательство требует нотариального удостоверения заключения договора аренды автомототранспортных средств", — отметили в парламенте.

Фракции политических партий, особенно члены "Миллий тикланиш", акцентировали внимание на необходимости усовершенствования норм данного законопроекта исходя из задач по развитию туризма в стране, определенных президентом. В частности, по мнению депутатов этой партии, необходимо расширить перечень субъектов, оказывающих данный вид услуг.

Планируется, что после принятия документа для оформления аренды помимо паспорта иностранным гражданам потребуется только водительское удостоверение международного образца. В результате граждане Узбекистана и иностранные туристы смогут брать в прокат автомобиль на срок до 30 дней без нотариального оформления и регистрации в органах внутренних дел.

Первые сервисы по кратковременной аренде автомобилей (каршеринг) планируется запустить в четырех туристических центрах Узбекистана — Бухаре, Ташкенте, Самарканде и Хорезме. В республике этот вид услуг получил название Rent-car.

Теги:
аренда автомобиля, Узбекистан



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