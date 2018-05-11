МЧС Узбекистана предупредило об опасности селей в горах с 12 по 17 мая

МЧС просит соблюдать меры предосторожности и в случае возникновения чрезвычайных и других непредвиденных ситуаций обращаться на номер горячей линии министерства.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Селевая опасность прогнозируется в горных районах Узбекистана в течение ближайшей недели, сообщает МЧС республики.

"С 12 по 17 мая включительно по предгорным и горным районам Республики Узбекистан — селеопасно", — говорится в сообщении.

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По данным Узгидромета, 11 мая по всей территории страны наблюдается переменная облачность, без осадков, температура днем — 35-37 градусов тепла. Но уже на предстоящих выходных температура понизится до 25-27 градусов, ожидается дождь, временами гроза, в горных районах прогнозируется усиление ветра до 22 метров в секунду, с порывами до 25 метров в секунду.

МЧС просит соблюдать меры предосторожности и в случае возникновения чрезвычайных и других непредвиденных ситуаций обращаться на номер горячей линии министерства.

Начало весенних паводков в бассейнах рек Сырдарьи и Амударьи — главных водных артерий Узбекистана — регулярно грозит затоплением сельхозугодий и населенных пунктов республики. По данным синоптиков, устойчивая тенденция к потеплению (средний рост температуры на 1,5% в год) в ближайшие 10-15 лет приведет к росту дождевых осадков, что повлечет за собой увеличение числа паводков и усиление селевой активности.