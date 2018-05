Узбекские школьники впервые пройдут тесты для международного мониторинга

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Школьники Узбекистана в мае впервые пройдут тесты по стандартам международного мониторинга TIMSS и PISA, сообщила пресс-служба Министерства народного образования республики.

TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) — международное исследование по оценке качества математического и естественнонаучного образования, PISA (Programme for international Student Assessment) — программа по оценке образовательных достижений учащихся.

По данным пресс-службы, министерство проведет общенациональное исследование успеваемости учащихся, которое позволит оценить знания школьников по стандартам международной практики TIMSS и PISA.

"Исследовательские работы будут проведены в мае в выбранных 225 школах по республике, где в качестве эксперимента были изучаться достижения учащихся 4-х классов общеобразовательных школ по математике, чтению и природоведению", — говорится в сообщении.

Результаты исследования будут представлены до 10 июня.

Данные, полученные в ходе этих исследований, позволяют оценить состояние образования в международном контексте, выявить сильные и слабые стороны системы образования, добавили в министерстве.

С этого учебного года по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в школах было восстановлено 11-летнее среднее образование. С 2009 года действовало девятилетнее общее среднее образование.

По данным министерства, в Узбекистане в конце 2017 года действовало более 9,6 тысячи общеобразовательных школ, в которых обучались 5,25 миллиона учащихся.