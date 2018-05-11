Эксперты из Узбекистана обсудят в Бишкеке проблему радиоактивных отходов

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Эксперты из ряда международных организаций и стран, в том числе России, обсудят в Бишкеке вопросы хранения в Кыргызстане радиоактивных отходов, сообщило в пятницу МЧС республики.
В ходе встречи представители правительств Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, России, депутаты Европарламента, представители МАГАТЭ, ООН, Евросоюза, Всемирного банка, Азиатского банка развития и других организаций, включая "Росатом", будут искать способы оказания поддержки кыргызской стороне в вопросе проведения рекультивации хранилищ радиоактивных отходов.
"Цель мероприятия заключается в обсуждении проблем урановых хвостохранилищ в Центральной Азии в национальном и региональном аспектах и итогов проделанной работы, а также продвижении резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "О роли международного сообщества по предотвращению радиационной угрозы в Центральной Азии", — отмечается в сообщении министерства.
По оценке местных экспертов из государственного агентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства, ситуация усугубляется тем, что большинство таких хранилищ расположены в районах высокой сейсмической активности, схода оползней, селей и паводков. В связи с этим любое из этих природных ЧП может привести к разрушению хвостохранилищ, что чревато печальными экологическими последствиями для всей Центральной Азии.