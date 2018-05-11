В Ташкенте начался долгожданный ремонт улицы Фаргона йули

Одна из главных столичных магистралей, связывающая административный центр столичной области Нурафшон с центральной частью Ташкента, уже давно находится в ужасном состоянии.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Ташкенте начался частичный ремонт улицы Фаргона йули, которая в последнее время больше напоминала танкодром, чем ухоженную столичную дорогу, сообщает корреспондент Sputnik.

Одна из главных столичных магистралей, связывающая административный центр столичной области Нурафшон с центральной частью Ташкента, уже давно находится в ужасном состоянии. Мало того, что эта дорога никогда не видела разметки, так на ней плюс ко всему постоянно образуются ямы которые все никак не могут окончательно залатать.

Дошло до того, что участок дороги чуть выше базара Куйлюк стал вообще практически непригоден для езды, прямо посередине проезжей части образовалась огромная яма, которую периодически засыпали гравием то сами водители, то сотрудники служб благоустройства. И это не говоря о десятке других на этом участке.

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В целом можно сказать, что на этой дороге нет живого места, автомобили передвигаются по кочкам, ямам и выбоинам словно в каком-нибудь ралли. Ухудшает эту ситуацию и ужасное состояние придорожной инфраструктуры. Правая часть дороги, где ранее были демонтированы трамвайные пути, уже больше года напоминает незаконченную стройку с кусками бетона, гравия и других стройматериалов.

Вместо планировавшейся здесь дороги, которая должна была разгрузить движение, лежат только кучи земли, которая ждет своего часа и катка с асфальтом. Скоро трафик на этой неприспособленной дороге вырастет кратно. На перекрестке возле бывшего ТАПОиЧ начнется строительство новой транспортной развязки. Многие водители, чтобы избежать пробок, будут выбирать именно Фаргона йули для движения в сторону Куйлюка. И это грозит большими пробками и созданием аварийных ситуаций.

Еще одна проблема в том, что ответственность за эту дорогу разделена между двумя хокимиятами — правая часть, если ехать от Куйлюка в центр, принадлежит Яшнабадскому району, а левая — Мирабадскому. Почему хокимияты не могут договориться и сделать эту трассу такой же, как, например, Ахангаранское шоссе, где и покрытие гладкое, и разметка присутствует, остается загадкой.

Возможно, дело в том, что по Ахангаранскому шоссе часто передвигаются президент и первые лица правительства, а с ними не забалуешь — сразу отправят в отставку.

Остается надеяться, что в этот раз хокимияты не ограничатся простым латанием дыр, а превратят дорогу в настоящую трассу, соответствующую уровню столицы.