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Медицинские работники

Шадманов: именно медсестры трудятся на передовом фронте здравоохранения

Пресс-служба Министерства Здравоохранения Узбекистана
Общество
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Международный день медицинской сестры отмечается во всем мире 12 мая.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов поздравил медсестер Узбекистана с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба министерства.

Международный день медицинской сестры отмечается во всем мире 12 мая.

"Сегодня, когда мы говорим о современной медсестре, представляем себе самоотверженных, преданных профессии, смелых и умелых знатоков, которые находятся на почетной службе днем и ночью. В настоящее время в стране более трехсот тысяч специалистов среднего медицинского звена, которые трудятся с врачами бок о бок во имя охраны здоровья населения", — отметил Шадманов.

Министр подчеркнул, что именно медсестры трудятся на передовом фронте медицины, их квалификация и культура общения формируют у каждого человека первые впечатления о состоянии всей системы здравоохранения. Поэтому в последние годы в Узбекистане уделяют особое внимание совершенствованию системы врачебного образования, вопросам подготовки и повышения квалификации кадров.

Медицинские работники
Пресс-служба Министерства Здравоохранения Узбекистана
Медицинские работники

Шадманов подчеркнул, что на основе опыта развитых стран в Узбекистане внедрили систему подготовки медсестер с высшим образованием. Отделения "Высшее сестринское дело2 Ташкентской медицинской академии и медицинских институтов по направлению анестезиологии и реанимации, хирургии, акушерства и менеджмента уже подготовили более 4,5 тысячи медсестер-бакалавров, около ста медсестер-магистров.

С 2017/2018 учебного года медсестры с высшим образованием повышают квалификацию в Ташкентском институте усовершенствования врачей.

"Если каждая медсестра будет чувствовать себя сопричастной к осуществляемым в системе здравоохранения реформам, стремиться вносить достойный вклад, то обязательно пожнет плоды своего труда. В результате, повысится доверие народа к медицине, в частности, к патронажной службе, в семьях, обществе усилится доверие к медсестрам. Это является важным фундаментом в развитии здравоохранения, в обеспечении благополучия населения" — добавил Шадманов.

Он также особо остановился на деятельности патронажных сестер, которая часто вызывает недовольство у населения. Министр отметил, что сейчас за охрану репродуктивного здоровья населения, повышение медицинской культуры, популяризацию здорового образа жизни и первичную профилактическую работу ответственными назначены пять организаций: Министерством здравоохранения Республики Каракалпакстан, областные управления здравоохранения и Главное управление здравоохранения Ташкента в сотрудничестве с региональными отделениями по координации деятельности органов самоуправления граждан, региональными управлениями народного образования, дошкольного образования. Эти структуры организовали в каждой махалле "Школы здоровья" и наладили их деятельность на системной основе.

Медицинский работник
Пресс-служба Министерства Здравоохранения Узбекистана
Медицинский работник

Сейчас в первичных медико-санитарных учреждениях страны наряду с врачами общей практики, узкопрофильными специалистами медицинскую помощь населению оказывает более 102 тысяч патронажных сестер. Конкретно обозначены статус службы медицинского патронажа, ее цели и задачи. В сельских местностях патронажным сестрам выплачивается компенсация за дорожные расходы. В некоторых регионах им выдаются велосипеды.

Перед системой здравоохранения все еще стоят большие задачи, признал Шадманов. По его словам, необходимо выработать и внедрить новые действенные методы по повышению качества патронажа в сельской местности, организации диспансеризации, оказанию эффективной сестринской помощи всем слоям населения, поднятии его медицинской культуры.

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Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Алишер Шадманов, Профессии медицины, Медицинское обслуживание



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