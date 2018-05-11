В Ташкенте появились девушки-инспекторы УБДД

Девушки несут службу на дорогах у центрального вокзала Ташкента и Международного аэропорта имени Ислама Каримова.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Ташкенте впервые в порядке эксперимента появились две девушки, работающие инспекторами Дорожно-патрульной службы, сообщает корреспондент Sputnik.

"Пока данное новшество проходит апробацию, девушки несут службу на дорогах у центрального вокзала Ташкента и Международного аэропорта имени Ислама Каримова. Если же эксперимент оправдает себя, то девушка-инспектор ДПС станет обычным явлением на столичных дорогах", — отметили в ГУВД.

Сейчас девушки-инспекторы учатся у более опытных коллег регулировать дорожное движение при неработающем светофоре, ликвидировать заторы и пробки на дорогах, а также управлять трафиком для пропуска специальных автотранспортных средств, имеющих приоритет перед другими участниками дорожного движения.

ГУВД Ташкента В Ташкенте появились девушки, работающие инспекторами дорожно-патрульной службы.

Отметим, что в зарубежных странах девушки в форме, следящие за соблюдением правил дорожного движения, встречаются довольно часто. И справляются они со своими служебными обязанностями ничуть не хуже сослуживцев-мужчин. Некоторые психологи отмечают, что нарушители испытывают более сильное чувство стыда, если протокол Составляет представительница прекрасного пола.