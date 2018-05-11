Новые назначения: в ГУВД Ташкента сменился замглавы управления

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В региональных подразделениях Министерства внутренних дел Узбекистана новые назначения.
На должность замначальника ГУВД Ташкента назначен полковник Умархонов Азизхон Шарипхонович. В Джизакской области первым замначальника УВД назначен Ахмуратов Хужамурад Расулович, передает пресс-служба ведомства.
Кадровые перестановки произошли сегодня в Государственном налоговом комитете: с должности председателя был снят Батыр Парпиев и назначен на должность заместителя председателя Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан по делам пожилых людей и ветеранов.