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Малыш, архивное фото

В Узбекистане пройдет общегосударственная акция по выявлению аллергии у детей

© Sputnik / Михаил Мордасов
Общество
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Акция пройдет на безвозмездной основе с 1 января по 1 июля 2019 года в семейных поликлиниках и сельских врачебных пунктах, а также с выездом в школы и дошкольные образовательные учреждения.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Узбекистане пройдет общегосударственная разовая акция, в ходе которой будут обследоваться дети до 18 лет из группы риска на предмет раннего выявления аллергических заболеваний.

Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на постановление главы государства.

Врачи
© pixabay
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Акция пройдет на безвозмездной основе с 1 января по 1 июля 2019 года в семейных поликлиниках и сельских врачебных пунктах, а также с выездом в школы и дошкольные образовательные учреждения.

Кроме того, Министерство инновационного развития до середины июля должно разработать предложения по созданию системы аэробиологического мониторинга, которая будет отвечать за отслеживание концентрации пыльцы аллергенных растений и оповещение больных с аллергопатологией в конкретном регионе.

Еще одна интересная инициатива — организация диагностики аллергических заболеваний с применением ультрасовременных биологических микрочипов, а также разработка "аллергического паспорта" жителей Узбекистана.

Мирзиёев также поручил создать Международный центр молекулярной аллергологии и иммунологии, соответствующий международным стандартам лабораторной и научной практики (GLP, GSP) с привлечением сюда ведущих международных специалистов.

Для кадрового пополнения отрасли планируется открыть кафедры аллергологии и клинической иммунологии в Ташкентской медицинской академии и Ташкентском педиатрическом медицинском институте, увеличить с 2018/2019 учебного года квоты приема в клиническую ординатуру этих учебных заведений.

В будущем учебном году также запланировано открытие магистратуры по специальности "аллергология и клиническая иммунология".

Теги:
Узбекистан, Медицина и здоровье



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