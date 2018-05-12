В Узбекистане пройдет общегосударственная акция по выявлению аллергии у детей

Акция пройдет на безвозмездной основе с 1 января по 1 июля 2019 года в семейных поликлиниках и сельских врачебных пунктах, а также с выездом в школы и дошкольные образовательные учреждения.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Узбекистане пройдет общегосударственная разовая акция, в ходе которой будут обследоваться дети до 18 лет из группы риска на предмет раннего выявления аллергических заболеваний.

Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на постановление главы государства.

Акция пройдет на безвозмездной основе с 1 января по 1 июля 2019 года в семейных поликлиниках и сельских врачебных пунктах, а также с выездом в школы и дошкольные образовательные учреждения.

Кроме того, Министерство инновационного развития до середины июля должно разработать предложения по созданию системы аэробиологического мониторинга, которая будет отвечать за отслеживание концентрации пыльцы аллергенных растений и оповещение больных с аллергопатологией в конкретном регионе.

Еще одна интересная инициатива — организация диагностики аллергических заболеваний с применением ультрасовременных биологических микрочипов, а также разработка "аллергического паспорта" жителей Узбекистана.

Мирзиёев также поручил создать Международный центр молекулярной аллергологии и иммунологии, соответствующий международным стандартам лабораторной и научной практики (GLP, GSP) с привлечением сюда ведущих международных специалистов.

Для кадрового пополнения отрасли планируется открыть кафедры аллергологии и клинической иммунологии в Ташкентской медицинской академии и Ташкентском педиатрическом медицинском институте, увеличить с 2018/2019 учебного года квоты приема в клиническую ординатуру этих учебных заведений.

В будущем учебном году также запланировано открытие магистратуры по специальности "аллергология и клиническая иммунология".