Мирзиёев одобрил появление филиала МИСиС в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Узбекистане в новом учебном году начнет работу филиал Национального исследовательского технологического университета МИСиС (Россия), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на постановление главы государства.
В 2018/2019 учебном году филиал примет 150 человек в бакалавриат по направлениям образования "Горное дело" — 75 человек, "Металлургия" — 50 человек, "Автоматизация и управление технологических процессов и производств (по отраслям)" — 25 человек.
Обучение здесь будет проходить по учебным планам и программам, утвержденным головным институтом в России при учете требований государственных образовательных стандартов Узбекистана.
Среди основных задач нового образовательного учреждения — подготовка высококвалифицированных инженерно-технических кадров на уровне международных стандартов, проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области металлургии, горного дела и других отраслях промышленного производства.
Прием абитуриентов и аттестация выпускников будут осуществляться в соответствии с требованиями, порядком и сроками, устанавливаемыми "МИСиС" по согласованию с Министерством высшего и среднего специального образования Узбекистана.
Выпускникам по окончании выдадут диплом российского образца, который признается в Узбекистане.
Напомним, что на сегодняшний день в состав Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" входят три российских и один зарубежный филиал, а также девять институтов, расположенных в Москве.