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Советские ветераны из Узбекистана

Незапланированный визит: ветераны из Узбекистана по ошибке прилетели в Сочи

© Китайский информационный Интернет-центр
Общество
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Фронтовики из Узбекистана должны была отправиться в Кисловодск, однако по ошибке попали в Сочи, что стало полной неожиданностью для них самих и работников аэропорта.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Семеро фронтовиков и их сопровождающие направлялись на отдых в Кисловодск, однако по ошибке прилетели в Сочи, где им организовали ночлег и экскурсии.

Группа ветеранов из Узбекистана по ошибке прилетела в Сочи
© Официальный портал города Сочи
Группа ветеранов из Узбекистана по ошибке прилетела в Сочи

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По данным мэрии, делегация фронтовиков, сопровождающие их родственники и врачи из Узбекистана летела из Москвы, где они были участниками парада Победы, в Кисловодск, где планировали отдохнуть в санатории. Однако по ошибке прилетели в Сочи, что стало полной неожиданностью для них самих и работников аэропорта, которые тут же сообщили о случившемся в администрацию города.

"Они просто-напросто перепутали билеты, взяли их до Сочи", — говорится в сообщении муниципалитета.

Мэрией были приняты все меры для того, чтобы ветераны с комфортом разместились в городе. Они переночевали в одной из гостиниц Адлера, также для гостей были организованы экскурсии по городу.

Группа ветеранов из Узбекистана по ошибке прилетела в Сочи
© Официальный портал города Сочи
Группа ветеранов из Узбекистана по ошибке прилетела в Сочи

Отмечается, что в пятницу вечером фронтовики на поезде отправились в Кисловодск.

Теги:
Сочи, Узбекистан, Россия, Общество



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