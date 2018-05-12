Хашары в Узбекистане будут проводить только с разрешения президента

Субботники запретили проводить без разрешения властей Узбекистана для борьбы с "показухой".

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Субботники теперь будут проводиться в Узбекистане только по решению президента или правительства, исключительно на добровольной основе. Об этом говорится в постановлении кабмина республики.

"Хашары (субботники — ред.) проводятся исключительно при наличии соответствующего акта президента или решения Кабинета Министров о проведении всенародного хашара", — говорится в тексте документа, который также устанавливает, что организация и проведение субботников со стороны госорганов и других предприятий осуществляется "исключительно на добровольных началах".

Правительство также поручило госорганам принять соответствующие меры по предупреждению и полному искоренению принудительного труда во всех сферах жизнедеятельности человека.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Пресс-секретарь Мирзиёева прокомментировал гибель учительницы в Самарканде

Ранее местные СМИ сообщили о гибели в ДТП учительницы одной из школ Самаркандской области, которую привлекли к облагораживанию территории перед визитом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в регион.

Гибель учительницы вызвала широкий резонанс. Мирзиёев поручил подготовить постановление о строгом запрете привлечение населения, в частности работников социальной сферы, к устраиваемой "показухе" по благоустройству перед его визитами.